NBS OBJAVILA: Srednji kurs dinara za evro u četvrtak 117,43 dinara

Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće sutra 117,4284 dinara, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u sredu je slabiji za 0,2 odsto i iznosi 101,8902 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru niži je za 2,3 odsto nego pre mesec dana, a od početka godine za 1,9 odsto, dok je na godišnjem nivou jači za 5,2 odsto.

