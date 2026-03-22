NBS OBJAVILA: Srednji kurs dinara za evro sutra 117,44

Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće sutra 117,4368 dinara, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije.

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u petak bio je slabiji za 0,1 odsto i iznosio je 101,6505.

Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 2,3 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 6,5 odsto, a od početka godine slabiji za 1,7 odsto.

