NBS OBJAVILA: Srednji kurs dinara za evro u sredu 117,36 dinara

Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće sutra 117,3626 dinara, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,3 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u utorak neznatno je promenjen i iznosi 98,4999 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru jači je za 2,2 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 15,3 odsto, a od početka godine za 1,4 odsto.

Autor: Marija Radić