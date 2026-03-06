NBS OBJAVILA: Srednji kurs dinara za evro danas 117,38

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3854, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je danas Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,2 odsto, a od početka godine slabiji je za 0,1 odsto.

Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je jači za 0,2 odsto i iznosi 101,1246.

Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 1,6 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 7,1 odsto, a od početka godine slabiji je za 1,2 odsto.

