Žarić Kovačević u dvodnevnoj poseti Moravičkom okrugu, najavila javni poziv za podršku projektima koji podstiču rađanje i unapređuju uslove za odrastanje dece

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević boravi u dvodnevnoj poseti Moravičkom okrugu, gde je, najpre, sa rukovodstvom opštine Lučani razgovarala o unapređenju mera podrške porodicama, deci i roditeljima, kao i o daljem razvoju demografske politike na lokalnom nivou.

Tokom sastanka istaknuto je da su porodice u manjim opštinama važan oslonac demografskog i ukupnog društvenog razvoja Srbije, te da Lučani predstavljaju primer sredine u kojoj se, uz podršku države, stvaraju uslovi za ostanak i kvalitetan život porodica.

Ovom prilikom, Žarić Kovačević najavila je da će i ove godine, kao i ranijih godina, biti raspisan Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje mera populacione politike i podrške u oblasti porodice i dece jedinicama lokalne samouprave u 2026. godini i pozvala rukovodstvo opštine Lučani da spreme projekte kojim bi konkurisali.

Kako je navela, za ove namene opredeljeno je ukupno 400 miliona dinara, za finansiranje i sufinansiranje projekata koji doprinose podsticanju rađanja, jačanju porodica i poboljšanju uslova za odrastanje dece.

Ona je podsetila i da je saradnja Ministarstva i opštine Lučani već dala konkretne rezultate kroz zajedničke projekte, među kojima su besplatan boravak u vrtiću za treće dete i predstojeća izgradnja dečjeg igrališta u Kotraži. Prema informacijama rukovodstva opštine, već je nabavljen potreban materijal za početak radova, koji se očekuje sa nastupanjem optimalnih vremenskih uslova.

