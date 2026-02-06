OVU PORUKU NIKAKO NE OTVARAJTE Još jedna opasna prevara kruži Srbijom: Dovoljan je jedan klik i ostajete bez Vocap naloga

Još jedna SMS prevara uznemirila je Srbiju, a u kojoj se od građana traži da daju glas osobi po imenu Marija, a nakon čega sledi veliki problem po vaš telefon.



- Pozdrav! Možeš li, molim, dati svoj glas Mariji? Ona je ćerka mojih bliskih prijatelja i ova pobeda joj mnogo znači - glasi pomenuta SMS poruka, a koju je poslala uznemirena čitateljka koja je kliknula na link i registrovala je telefon, nakon čega joj je ukinut, kako nam kaže, Vocap (WhatsApp) nalog.

Kako se saznaje, poruka već nekoliko dana kruži po Srbiji. Ako kliknete na nju, tražiće vam da registrujete telefon.

Mnogima ovo deluje bezazleno, ali ako to zaista i učinite, vrlo brzo naći ćete se u problemu.

Kako pišu mediji devojci, koja je kliknula, oduzet je Vocap nalog, a moguće su i druge posledice, tako da je veoma opasno i nikako ne treba kliktati, inače će telefon biti zaražen virusom.

Autor: S.M.