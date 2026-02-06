AKTUELNO

Društvo

OVU PORUKU NIKAKO NE OTVARAJTE Još jedna opasna prevara kruži Srbijom: Dovoljan je jedan klik i ostajete bez Vocap naloga

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

Još jedna SMS prevara uznemirila je Srbiju, a u kojoj se od građana traži da daju glas osobi po imenu Marija, a nakon čega sledi veliki problem po vaš telefon.


- Pozdrav! Možeš li, molim, dati svoj glas Mariji? Ona je ćerka mojih bliskih prijatelja i ova pobeda joj mnogo znači - glasi pomenuta SMS poruka, a koju je poslala uznemirena čitateljka koja je kliknula na link i registrovala je telefon, nakon čega joj je ukinut, kako nam kaže, Vocap (WhatsApp) nalog.

Kako se saznaje, poruka već nekoliko dana kruži po Srbiji. Ako kliknete na nju, tražiće vam da registrujete telefon.

Mnogima ovo deluje bezazleno, ali ako to zaista i učinite, vrlo brzo naći ćete se u problemu.

Kako pišu mediji devojci, koja je kliknula, oduzet je Vocap nalog, a moguće su i druge posledice, tako da je veoma opasno i nikako ne treba kliktati, inače će telefon biti zaražen virusom.

Autor: S.M.

#Poruka

#Virus

#WhatsApp

#link

#nalog

POVEZANE VESTI

Društvo

SRBIJOM KRUŽI NOVA SMS PREVARA! Ako dobijete ovu poruku, ne otvarajte link (FOTO)

Društvo

Ponovo kruži SMS prevara: Jedan klik i ostajete bez novca i ličnih podataka

Auto/Tech

NIKAKO NE OTVARAJTE OVU SMS PORUKU: Kruži još jedna PREVARA koja nudi ZARADU od 5.000 dinara!

Društvo

BEOGRAĐANI NASELI NA PREVARU KOJA KRUŽI SRBIJOM! Hakeri im sa kartice skinuli 3.800 EVRA - ako vam stigne OVA poruka ne otvarajte

Društvo

PAŽNJA! SRBIJOM HARA NOVA SMS PREVARA! Ne otvarajte ovaj link i ne ostavljajte podatke sa platne kartice

Društvo

SRBIJOM DANIMA KRUŽE OVE PORUKE: U pitanju je prevara, a dovoljno je samo da KLIKNUTI NA LINK