RHMZ IZDAO UPOZORENJA! Spremite se, SNEG se vraća, ali ne tamo gde ga svi očekuju - Stiže i jedna OPASNA POJAVA

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je značajnu promenu vremena i kraj stabilnih dana. Iako smo zakoračili u februar uz promenljivo vreme, pred nama je nedelja koju će obeležiti česta naoblačenja, kiša, ali i sneg koji će se formirati u pojedinim delovima zemlje.

RHMZ je ranije za 7. februar uključio "žuti" meteoalarm zbog magle i smanjene horizontalne vidljivosti na manje od 200 metara na istoku i jugozapadu Srbije, ali su danas ta upozorenja isključena jer nema opasnosti.

Vremenska prognoza za nedelju

Drugog dana vikenda u Srbiji će biti pretežno oblačno, ujutru i pre podne tek ponegde sa slabom kišom, na visokim planinama sa slabim snegom. Posle podne će biti suvo uz delimično razvedravanje.

Duvaće slab i umeren vetar, u Vojvodini i istočnoj Srbiji sredinom dana povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura od 2 do 6 stepeni, a najviša od 8 do 13 stepeni.

Na snazi je prvi stepen upozorenja zbog smanjene horizontalne vidljivost na manje od 200 metara u:

- Sremu

- Zapadnoj Srbiji

- Jugozapadnoj Srbiji

- Bački

- Banatu

- Beogradu

Od ponedeljka se sve komplikuje

Već od ponedeljka, 9. februara, situacija se komplikuje - pored povratka jake košave u vetrovitim predelima, stiže i novi snežni talas.

Poseban oprez savetuje se stanovnicima Timočke Krajine, gde se očekuje stvaranje snežnog pokrivača, dok će planine nastaviti da beleže nove centimetre snega. U ostatku zemlje smenjivaće se kiša i maglovita jutra.

Vremenska prognoza za Srbiju za ponedeljak

U vremenskoj prognozi RHMZ je objavljeno da će prvog radnog dana sledeće nedelje biti umereno oblačno, na jugozapadu, jugu, jugoistoku i istoku zemlje oblačno mestimično sa kišom, dok se sneg, osim na planinama, uveče i tokom noći očekuje i u Timočkoj Krajini uz stvaranje manjeg snežnog pokrivača.

Vetar će biti u skretanju na istočni i jugoistočni, tokom dana u pojačanju, pa se posle podne i uveče u košavskom području ponovo očekuju udari olujne jačine, na jugu Banata i u Braničevskom okrugu od 70 do 100 kilometara na sat.

Najniža temperatura će biti od 0 do 5 stepeni, a najviša od 4 do 11 stepeni, posle podne i uveče u Timočkoj Krajini u osetnijem padu.

Uključen je "narandžasti" meteoalarm zbog olujnih udara vetra zbog čega su moguće:

- štete na pokretnoj i nepokretnoj imovini ( naročito na zgradama i krovovima, odžacima, šatorima, tendama, plastenicima...)problemi u transportu i saobraćaju (mogućnost prevrtanja automobila i kamiona...)

- štete na šumama, drveću u parkovima i individualnom drveću (lomljenje grana i slabijih stabala)

- problemi u građevinarstvu

- opasnost od ozbiljnog povređivanja - do ugroženosti života ljudi i životinja

- otežava već tešku situaciju (šumski i drugi požari, ekološka katastrofa, ometanje akcija spašavanja)

Prvi stepen upozorenja, ili "žuti" meteoalarm, upozorava na sneg i formiranje manjeg snežnog pokrivača.

Vremenska prognoza za Srbiju za utorak

U Srbiji će u utorak biti umereno do potpuno oblačno, na severu Vojvodine uveče sa prolaznom kišom. U Timočkoj Krajini maglovito i tmurno uz poledicu i slab sneg još tokom prepodneva. Vetar će biti slab i umeren, u košavskom području i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju olujni, istočni i jugoistočni.

Najniža temperatura od -1 do 3 stepena, a najviša od 4 do 8 stepeni, u Timočkoj Krajini oko 1 stepen.

Na snazi su upozorenja na:

- olujni vetar

- poledicu ili zaleđivanje mokrih površina

Vremenska prognoza za Srbiju do 15. februara

Narednih pet dana, od 11. do 15. februara, očekuje se promenjivo i vetrovito vreme sa padavinama

Autor: Iva Besarabić