LEPA VEST ZA 1.417.663 PENZIONERA: Fond PIO se zvanično oglasio

Prema kalendaru isplata koji je zavnično objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO), isplata penzija za kategoriju zaposlenih počeće u ponedeljak, 9. februara.

Naime, kako se precizira, isplata penzija za januar penzionerima iz kategorije zaposlenih koji penzije primaju preko tekućih računa kreće 9. februara.

Narednog dana, 10. februara, penzije će primiti penzioneri iz iste kategorije koji novac primaju na kućne adrese ili na šalterima isporučnih pošta.

Novac za 1.417.663 korisnika

Prema poslednjim zvaničnim podacima Fonda PIO iz decembra 2025. godine ukupan broj osiguranika iz kategorije zaposlenih je 1.417.663.

Od ovog broja starosnu penziju prima 938.345 osiguranika, invalidsku penziju 195.767 osiguranika i porodičnu penziju 283.551 korisnika.

Autor: A.A.