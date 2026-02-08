AKTUELNO

Društvo

LEPA VEST ZA 1.417.663 PENZIONERA: Fond PIO se zvanično oglasio

Izvor: Alo.rs, Foto: Pink.rs, Pixabay.com ||

Prema kalendaru isplata koji je zavnično objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO), isplata penzija za kategoriju zaposlenih počeće u ponedeljak, 9. februara.

Naime, kako se precizira, isplata penzija za januar penzionerima iz kategorije zaposlenih koji penzije primaju preko tekućih računa kreće 9. februara.

Narednog dana, 10. februara, penzije će primiti penzioneri iz iste kategorije koji novac primaju na kućne adrese ili na šalterima isporučnih pošta.

Novac za 1.417.663 korisnika

Prema poslednjim zvaničnim podacima Fonda PIO iz decembra 2025. godine ukupan broj osiguranika iz kategorije zaposlenih je 1.417.663.

Od ovog broja starosnu penziju prima 938.345 osiguranika, invalidsku penziju 195.767 osiguranika i porodičnu penziju 283.551 korisnika.

Autor: A.A.

#Fond PIO

#Novac

#penzioneri

POVEZANE VESTI

Društvo

PIO Fond objavio datume isplata aprilskih penzija

Društvo

OBJAVLJENE VAŽNE VESTI ZA PENZIONERE Ovim redosledom će u junu primati novac - Ovako izgleda detaljan kalendar

Društvo

PIO OBJAVIO KALENDAR ISPLATE PENZIJA ZA FEBRUAR Evo kad stižu novci na račune

Društvo

DANAS LEŽE PENZIJA OVOJ GRUPI PENZIONERA Poznato koliki će biti iznosi na čekovima

Društvo

Važna vest za penzionere: U pitanju je isplata penzija

Društvo

LEPE VESTI ZA PENZIONERE: Isplata januarskih penzija počinje 3. februara