Dačić na obeležavanju Dana KPU: Stručna i obrazovana policija znači sigurniju Srbiju

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić prisustvovao je danas obeležavanju Dana Kriminalističko-policijskog univerziteta i istakao da snažna, stručna i obrazovana policija znači sigurniju Srbiju i da je čini još boljim mestom za život građana.

"Na ovom mestu zasniva se profesionalna, stručna i snažna policija i kroz obrazovanje i usmeravanje od strane univerzitetskih profesora, mladi kadrovi u policiji razvijaju ono što je najbitnije - a to je osećaj dužnosti i odgovornosti prema svojoj zemlji i svom narodu", naglasio je Dačić, saopšteno je iz MUP-a.

Istakao je da ta visokoobrazovana ustanova školuje mlade ljude koji će se boriti protiv raznih vidova kriminala i bezbednosnih izazova.

"U današnjici, bezbednosni izazovi su sve veći i veći i zbog toga zadatak ove ustanove je da prati moguće promene i da ih predviđa, i da u koraku sa savremenim tehnologijama učini naš bezbednosni aparat još efikasnijim. Zato posebnu pažnju moramo staviti na ulaganje u obrazovanje, usavršavanje i modernizaciju policije, jer svi dobro znamo da samo snažna, stručna i obrazovana policija znači još sigurniju Srbiju i čini je još boljim mestom za život svih naših građana", poručio je ministar.

Pohvalio je veoma značajne korake u unapređenju uslova za obrazovanje i život studenata jer je, prema njegovim rečima, nova generacija školovanje na ovom univerzitetu započela u najsavremenije opremljenim učionicama i laboratorijama, kao i život u novom, renoviranom studentskom domu.

Studenti su, kako je istakao, u brojnim međunarodnim vežbama pokazali izvanredne rezultate.

"Od vas se očekuje da vredno učite, da budete stručni i pre svega čestiti i visokomoralni ljudi, kao i da odlučno štitite slabije i borite se protiv svih koji ugrožavaju zakon i javni red i mir. Svojim neumornim zalaganjem, trudom i radom, iz dana u dan dokazujete svoju odgovornost i kontinuitet, ali isto tako utirete put obaveznoj viziji - da se na ovom mestu jačaju integritet i formiraju visokoprofesionalni lideri, čime se stvara strateški oslonac bezbednosti i temelj svakog stabilnog društva", poručio je ministar studentima i zahvalio profesorima i saradnicima Kriminalističko-policijskog univerziteta.

Čestitao je Dan Kriminalističko-policijskog univerziteta, sa željom da imaju puno uspeha u daljem radu i da i dalje budu ponos Srbije i simbol časti i hrabrosti.

"Vi ste naša budućnost i garant mirnog i stabilnog života za celo naše društvo", naglasio je Dačić.

Kako je rekao, Kriminalističko-policijski univerzitet bio je domaćin brojnim specijalističkim i međunarodnim naučnim konferencijama i obukama, ali i mnogim međunarodnim delegacijama, ekspertima i predstavnicima policijskih i akademskih ustanova i organizacija iz Evrope i sveta, kao što je poseta univerzitetu od strane predsednika Interpola Ahmeda Nasera Al Raisija.

Rektor Kriminalističko-policijskog univerziteta prof. dr Zoran Đurđević istakao je značaj ulaganja u obrazovanje policijskog kadra.

"Znanje je vrednost po kojoj se prepoznajemo. Živimo u vremenu kada je posebno važno da posedujemo znanje. Budućnost pripada onima koji žele svakoga dana da uče. Bezbednost je najvažnija vrednost svake države. Da bismo nastavili da napredujemo moramo ulagati u obrazovanje kadrova od kojih u najvećoj meri zavisi bezbednost građana i Srbije", naglasio je rektor.

Prema njegovim rečima, osim savremenih studijskih programa univerzitet je formirao Centar za karijerni razvoj i unapređenje policijske profesije i Centar izvrsnosti, a planira da formira i Forenzički centar i Centar za informacionu bezbednost.

Zahvalio je Dačiću i Ministarstvu unutrašnjih poslova na izuzetnoj podršci unapređenju uslova rada na univerzitetu i statusa studenata, kao i drugim institucijama, službama, zaposlenima i studentima.

Autor: Marija Radić