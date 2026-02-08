AKTUELNO

Društvo

Kakva je noć pred nama? Oglasio se RHMZ: U nizijama i kotlinama doći će od opasne pojave

Izvor: Pink.rs/Telegraf

U toku večeri, a posebno u drugom delu noći mestimično niska oblačnost i pretežno u niziјama i po kotlinama stvaranje magle koјa, ponegde u severnim predelima, može smanjivati vidljivost i na ispod 200 metara, navodi RHMZ.

U јužnim i delom centralnim oblastima, odnosno na јugozapadu, јugu i јugoistoku Srbije u drugom delu noći mestimično moguća i kratkotraјna kiša, a na visokim planinama proveјavanje snega.

Vetar slab, promenljivog pravca, rano uјutro u donjem Podunavlju umeren do poјačan istočni i јugoistočni.

Kako smo već pisali, Srbija sutra očekuje naglu promenu vremena. Tokom dana biće slabe kiše, dok se ujutru očekuje jače zahlađenje, sa kišom na planinama i snegom u istočnoj Srbiji.

Autor: S.M.

#RHMZ

#kotline

#nizije

#opasna pojava

#planine

