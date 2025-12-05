OPREZ! Ne vidi se prst pred okom, u ovom delu Srbije gusta MAGLA, vidljivost ISPOD 100 metara: Oglasio se RHMZ

Zbog magle, na području Podrinja vidljivost će mestimično biti smanjena ispod 100 metara, upozorava jutros u objavi na svom sajtu Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Prema prognozi RHMZ, danas će biti oblačno sa slabom kišom u prekidima.

Duvaće slab i umeren jugoistočni i istočni vetar, u košavskom području umeren i jak, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i olujni (posebno tokom jutra i ponovo krajem dana).

Najviša dnevna temperatura biće od 7 do 15 stepeni.

Za vikend se očekuje oblačno i hladno vreme, povremeno sa slabom kišom, u subotu na jugu Banata još uz umeren i jak istočni vetar.

Sledeće sedmice biće suvo, sa dužim sunčanim intervalima i postepeno toplije vreme.

Autor: Jovana Nerić