OPREZ! Ne vidi se prst pred okom, u ovom delu Srbije gusta MAGLA, vidljivost ISPOD 100 metara: Oglasio se RHMZ

Zbog magle, na području Podrinja vidljivost će mestimično biti smanjena ispod 100 metara, upozorava jutros u objavi na svom sajtu Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).
Prema prognozi RHMZ, danas će biti oblačno sa slabom kišom u prekidima.
Duvaće slab i umeren jugoistočni i istočni vetar, u košavskom području umeren i jak, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i olujni (posebno tokom jutra i ponovo krajem dana).
Najviša dnevna temperatura biće od 7 do 15 stepeni.
Za vikend se očekuje oblačno i hladno vreme, povremeno sa slabom kišom, u subotu na jugu Banata još uz umeren i jak istočni vetar.
Sledeće sedmice biće suvo, sa dužim sunčanim intervalima i postepeno toplije vreme.
