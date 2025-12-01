AKTUELNO

Društvo

VAŽNO UPOZORENJE ZA VOZAČE, OGLASILI SE 'PUTEVI SRBIJE' Poseban oprez na ovim deonicama

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: D.Bošković ||

Na severu Vojvodine i na području Bačke, zbog pojave magle vidljivost je smanjena na 50 do 100 metara, navodi se u saopštenju Javnog preduzeća "Putevi Srbije" (JPPS).

I na auto-putu E-763, u zoni tunela Munjino brdo, zbog pojave magle je smanjena vidljivost, kao kod petlje Batočina - petlja Pojate, petlje Trupale - petlja Vladičin Han.

"Savetujemo učesnicima u saobraćaju maksimalan oprez pri vožnji i da prilagode brzinu kretanja zbog pojave magle koja smanjuje vidljivost na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka", apeluje JP "Putevi Srbije".

Prema izveštaju Zimske službe održavanja JPPS, najopterećeniji putni pravci I i II prioriteta održavanja su prohodni i nema snega.

Na ostalim putnim pravcima III prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Ivanjice, pa se vozačima preporučuje oprezna vožnja, preneo je Blic pisanje Tanjuga.

Autor: Iva Besarabić

#Magla

#Putevi Srbije

#oprez

#vozači

#vožnja

POVEZANE VESTI

Društvo

APEL ZA SVE VOZAČE, OGLASILI SE PUTEVI SRBIJE: Zbog ove pojave na ovim deonicama budite posebno prezni

Društvo

Oprez zbog magle na ovim deonicama: Zadržavanja za kamione na Batrovcima do tri sata

Društvo

VOZAČI, OPREZNO! Putevi Srbije upozoravaju na smanjenu vidljivost zbog magle

Društvo

VOZITE OPREZNO! Zbog pojave magle smanjena vidljivost na nekoliko putnih pravaca

Društvo

VOZAČI, OBRATITE PAŽNJU: Smanjena vidljivost zbog magle na auto-putu kod Bujanovca

Društvo

Izdato važno UPOZORENJE za vozače: Nekoliko opasnih pojava u Srbiji, neophodan je OPREZ