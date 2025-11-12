MAGLA SVUDA OKO NAS! Oglasio se RHMZ i upozorava vozače na smanjenu vidljivost: Sutra porast temperature

Posle nekoliko hladnih dana, od sutra, 13. novembra, očekuje se blagi porast temperature. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda za večeras i tokom noći najavio u većem delu Vojvodine i zapadne Srbije, kao i Šumadijskog i Podunavskog okruga, nisku oblačnost i maglu, zbog čega će vidljivost biti smanjena na 200 do 500 metara, a lokalno i ispod 100 metara.

U ostalim krajevima biće pretežno vedro ili malo do umereno oblačno.

Na području Beograda kako najavljuje RHMZ očekuje se niska oblačnost, u pojedinim delovima grada i magla koja smanjuje vidljivost na 200 do 500 m, lokalno i manje. Magle će večeras i tokom noći biti i u nizijama, po kotlinama i rečnim dolinama.

Hladna jutra

U četvrtak ujutru biće hladno sa slabim prizemnim mrazevima, a lokalno se očekuje i slab mraz na 2 m visine, u nižim predelima i sa niskom oblačnošću i maglom koja će se u Vojvodini, Pomoravlju i po pojedinim kotlinama zadržati veći deo dana. Prema vremenskoj prognozi RHMZ u ostalim krajevima tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od -2 do 5 ° stepeni, a najviša od 12 do 17 Celzijusa, u mestima sa dužim zadržavanjem magle hladnije, od 6 do 10 stepeni.

U petak i subotu jutra hladna, u većini mesta sa slabim prizemnim mrazevima, a u nižim predelima se očekuje ponegde i magla ili niska oblačnost. Tokom dana pretežno sunčano, uz malu do umerenu oblačnost i toplije.

U subotu uveče i tokom noći postepeno naoblačenje, koje će tek ponegde usloviti slabu kratkotrajnu kišu. U nedelju ponegde u severnim, a početkom sledeće sedmice i u ostalim krajevima sa kišom.

Autor: D.Bošković