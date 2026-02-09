TRI OSOBE POVREĐENE U UDESIMA TOKOM NOĆI: Hitna pomoć u Beogradu intervenisala 106 puta, bilo posla i na VMA

Noć za nama u glavnom gradu protekla je bez težih incidenata, potvrđeno je jutros iz službe Hitne pomoći.
Ekipe su imale uobičajen obim posla, a najviše intervencija zabeleženo je zbog hroničnih zdravstvenih tegoba Beograđana.
Tri udesa i lakše povrede
U toku noći dogodile su se tri saobraćajne nezgode u kojima su tri osobe zadobile lakše telesne povrede. Svim povređenima pomoć je ukazana na licu mesta ili su transportovani u odgovarajuće medicinske ustanove na dalju dijagnostiku.
Intervencije na terenu
Ekipe Hitne pomoći obavile su ukupno 106 intervencija, od čega je 17 bilo na javnim mestima.
Pored saobraćajnih nezgoda, zabeleženo je i nekoliko intervencija zbog lica u alkoholisanom stanju. Ova lica su prevezena na odeljenje toksikologije Vojnomedicinske akademije (VMA) radi detoksikacije.
Ko se najviše javljao lekarima?
Kada je reč o zdravstvenim problemima, dežurni lekari ističu da su pomoć najčešće tražili:
Hronični bolesnici (naročito astmatičari i hipertenzičari)
Psihijatrijski pacijenti
Starije osobe
Lekari savetuju hroničnim bolesnicima da se pridržavaju svoje redovne terapije i izbegavaju veće napore, naročito u jutarnjim časovima kada je prisutna niska temperatura i magla.
Autor: Dalibor Stankov