TRI OSOBE POVREĐENE U UDESIMA TOKOM NOĆI: Hitna pomoć u Beogradu intervenisala 106 puta, bilo posla i na VMA

Foto: Tanjug/Zoran Žestić

Noć za nama u glavnom gradu protekla je bez težih incidenata, potvrđeno je jutros iz službe Hitne pomoći.

Ekipe su imale uobičajen obim posla, a najviše intervencija zabeleženo je zbog hroničnih zdravstvenih tegoba Beograđana.

Tri udesa i lakše povrede

U toku noći dogodile su se tri saobraćajne nezgode u kojima su tri osobe zadobile lakše telesne povrede. Svim povređenima pomoć je ukazana na licu mesta ili su transportovani u odgovarajuće medicinske ustanove na dalju dijagnostiku.

Intervencije na terenu

Ekipe Hitne pomoći obavile su ukupno 106 intervencija, od čega je 17 bilo na javnim mestima.

Pored saobraćajnih nezgoda, zabeleženo je i nekoliko intervencija zbog lica u alkoholisanom stanju. Ova lica su prevezena na odeljenje toksikologije Vojnomedicinske akademije (VMA) radi detoksikacije.

Ko se najviše javljao lekarima?

Kada je reč o zdravstvenim problemima, dežurni lekari ističu da su pomoć najčešće tražili:

Hronični bolesnici (naročito astmatičari i hipertenzičari)

Psihijatrijski pacijenti

Starije osobe

Lekari savetuju hroničnim bolesnicima da se pridržavaju svoje redovne terapije i izbegavaju veće napore, naročito u jutarnjim časovima kada je prisutna niska temperatura i magla.

Autor: Dalibor Stankov

