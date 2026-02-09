Kažu da dobra dela ne treba menjati, već negovati i širiti. Zato je i ovu akciju "Zimovanje za sve" vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović dodatno proširio, pa tako, na zimovanje na Kopaonik ide do sada najveći broj mališana bez roditeljskog staranja iz cele Srbije.

Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović danas je prvu grupu mališana ispratio na zimovanje, te otkrio da je ovo do sada rekordan broj dece koja će imati priliku da uživa u zimskim čarolijama.

- Ove godine je stvarno rekordna godina, skoro 400 mališana iz više, ne znam ni i koliko različitih ustanova za brigu o deci bez roditeljskog staranja, ali evo, danas kreće prva tura, njih 128, pa sledeći ponedeljak još sto i nešto, i tamo 23. januara još sto i nešto. Tako da, ukupno, oko 400 njih idu na Kopaonik - naveo je Mitrović.

Kako je dodao, u pitanju je hotel ''Srebrnac'', a za mališane je obezbeđena besplatna skijaja i oprema.

- Danas idu Bela crkva, Dečije selo, i Sombor i nešto Belograda. Sledećeg ponedeljka idu malo stariji mališani, i oni tamo ponedelljak idu kombinovane grupe, u kojima će biti i deca sa raznim problemima u odrastanju, ali rešili smo da i oni isto bez razlike idu na Kopaonik, pa, oni koji mogu da skijaju mogu, oni koji ne, sankaće se, ali će bar biti svi na svežem vazduhu - rekao je Mitrović.

Pohvalio se da je od mališana dobio veliki broj poklona, među kojima i labubu i to više verzija.

- Klinci, volim vas! Ajde, idemo polako da ne bi izgubili dan, ukrcavamo se i idemo, krećemo polako - dodao je Mitrović.

- Ceo februar ćemo posvetiti mališanima iz domova za brigu o deci bez roditeljskog staranja. U maju, već krajem maja, ili početkom juna, ćemo imati oni veliki humanitarni bal sa prodajem njihovih radova - najavio je Mitrović.

Kako je dodao, sam će njihove radove, poput ovih koje je dobio na poklon kupiti za nekoliko hiljada evra.

- I onda polako se spremamo za letovanje. A u međuvremenu, onih 50 porodica sa samohrannim majkama ili očevima koje sam najavio, tako da ovo godina će biti prepuna raznih humanitarnih akcija - rekao je Mitrović.

Prema njegovim rečima fondacija je već osnovana, ali fale još neki dokumenti i za desetak dana će zvanično početi da radi.

- Ali, pošto sam ja jedini osnivač fondacije, onda je manje više svjedno da li sam ja ili fondacija, što bi se reklo, novčanik je jedan - istakao je Mitrović.

Tokom boravka na Kopaoniku, mališanima je obezbeđena škola skijanja, kao i dodatna oprema, kako bi njihov boravak bio što zanimljiviji.

Autor: S.M.