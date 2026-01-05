AKTUELNO

TV

'PONEKAD SU PORAZI VAŽNIJI OD POBEDA' Željko Mitrović poslao jaku poruku: Divim se svojoj čivavi Lusi, jače i snažnije laje na rotvajlere i doge nego na pudlice! Ona i ne razume kolicna je! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/zeljkomitrovic, Pink.rs ||

Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović uvek podigne buru na mrežama svojim objavama!

Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović večeras se, na društvenoj mreži Instagram oglasio sa novom objavom, koja je za samo nekoliko minuta dobila veliki broj komentara.

Naime, Mitrović se ponovo poslužio veštačkom inteligencijom, te je sebe predstavio kao neustrašivog borca koji savladava veliki broj protivnika. S tim u vezi, Mitrović je progovorio o pobedama i gubicima u životu, istakavši da je nekad bolje doživeti poraz, jer iz njih dosta učimo.

- Biti mudar, ne znači uvek pobediti! Ponekad su porazi važniji od pobeda ako iz njih nešto naučimo! P.S. Uvek sam se divio mojoj čivavi Lusi, ona laje na džinovske doge i rotvajlere jače i snažnije nego na pudlice, ubeđen sam da ona i ne razume kolicna je! - napisao je Mitrović ispod video snimka.

Autor: D.Bošković

#Lusi

#Pobeda

#gubitak

#poraz

#Željko Mitrović

