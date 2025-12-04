ŽELJKO MITROVIĆ NAŠAO NAČIN KAKO DA PRODUŽI MLADOST! Pratiocima na Instagramu poslao važnu poruku: A Little Party Never Killed Nobody! (VIDEO)

Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović se još jednom danas oglasio na društvenoj mreži Instagram, i ovom prilikom svim svojim pratiocima poslao važnu poruku!

Naime, Željko Mitrović nas često uveseljava svojim duhovitim postovima, ali i važnim obaveštenjima vezanim za Pink Media Group, međutim, današnja objava nosila je važnu poruku za sve one koji povremeno posustanu i "padnu".

Mitrović je u svom maniru, poručio da je život isuviše kratak i da je sve, što je organsko i neorgansko manje važno.

Kako je dodao, naučnici i medicina su našli način kako da priduže starost, a Mitrović je našao "lek" za produžetak mladosti, što je simbolisao svojim novim video snimkom koji je kratak rezime svega što mu se dešavalo u godini za nama.

Na kraju dana, i sve neorgansko i sve organsko, uključujući život, su samo obične čestice i talas, ni manje ni više od toga! Medicina i druge nauke se uglavnom ne bave pitanjem kako produžiti život,već kako produžiti starost, a ja mislim da sam našao rešenje za ono prvo! A Little Party Never Killed Nobody! - napisao je Mitrović ispod i više nego zanimljive objave.

Podsetimo, pesma "A Little Party Never Killed Nobody (All We Got)” je energična, zabavna pesma koja slavi hedonizam, trenutni užitak i atmosferu bezbrižne zabave. Nastala je za film The Great Gatsby, pa je cela obojena duhom luksuza, glamura i „party“ mentaliteta 1920-ih.Pesma slavi bezbrižnost, luksuzan provod i hedonizam, i prenosi ideju da je ponekad sasvim u redu pustiti se i živeti malo slobodnije.

Autor: D.Bošković