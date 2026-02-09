Pozajmili ste novac prijatelju? U čak 30 odsto slučajeva taj novac se nikada ne vrati

Istraživanja pokazuju da finansijske pozajmice u bliskim vezama često vode do komplikacija koje mogu oštetiti ili čak uništiti odnose koje najviše cenimo.



Psiholozi objašnjavaju da prijateljstva i finansijski odnosi funkcionišu po različitim pravilima. U prijateljstvima uglavnom važi komunalni model davanja i uzajamnosti - ljudi pomažu bez vođenja evidencije i "rezultatskog računa".

U finansijskim odnosima, naprotiv, očekuje se jasna evidencija, obaveza i precizna razmena dobara. Kada se ova dva sistema izmešaju, nastaju tenzije i nesporazumi.

Isto tako, studije pokazuju da emocije poput krivice i srama mogu uticati na ponašanje i donošenje odluka - na primer, zajmoprimci se mogu osećati loše ako ne mogu brzo vratiti novac, a zajmodavci mogu postati ljuti ili nervozni ukoliko smatraju da su sredstva "pogrešno potrošena".

Prednosti pozajmljivanja od prijatelja (ali i ograničenja)

Foto: Shuterstock

Pozajmljivanje od prijatelja i rodbine može delovati privlačno jer:

✔️novac se često dobija brzo, bez procedura banaka i kreditnih provera;

✔️uslovi vraćanja mogu biti fleksibilniji;

✔️nije uobičajeno da se naplaćuje kamatna stopa.

Međutim, upravo ta fleksibilnost i neformalnost može izazvati tenzije, jer ljudi nemaju jasnu evidenciju o očekivanjima, rokovima i uslovima, što otvara prostor za nesporazume.

Investicije u prijatelje su često emocionalne pre nego ekonomske.

Kada novac uđe u priču, dinamika se menja - zajmodavci mogu neformalno osećati da imaju "pravо da procenjuju" kako se pozajmljeni novac koristi, a zajmoprimci mogu osećati pritisak, krivicu ili nelagodu čak i kada su najbolji motivi postojali.

Ovo može dovesti do situacija u kojima prijateljstvo trpi više nego novčana vrednost:

🔷osećanje nelagode ili inferiornosti kod pozajmljivača;

🔷osećanje nadmoći ili kontrole kod onog koji je pozajmio;

🔷pojavljivanje napetosti, srama ili ogorčenosti.

Prema istraživanjima o finansijskim odnosima među prijateljima i rodbinom, čak oko 30 odsto privatnih pozajmica nikada ne bude u potpunosti vraćeno, a delimično bude vraćeno samo oko 46 odsto.

Razlozi su različiti - od loše procene mogućnosti, preko odlaganja i "zaboravljanja", do toga da se novac jednostavno prestane doživljavati kao dug, a počne kao pomoć bez roka.

Upravo zato stručnjaci upozoravaju da pozajmljivanje u bliskim odnosima često nosi veći emocionalni nego finansijski rizik.

Da bi pozajmljivanje ostalo bezbedno i po finansije i po odnos, stručnjaci savetuju:

✔️Postavljanje jasnih uslova unapred, iako je neprijatno, dogovor u pisanom obliku može sprečiti nesporazume.

✔️Otvorena komunikacija - iskreno razgovarajte o očekivanjima, rokovima i mogućim rizicima.

✔️Ne posuđujte više nego što možete da podnesete da izgubite, vaše finansijsko i emocionalno blagostanje takođe je važno.

Pomoći prijatelju novčano je plemenito i ljudski, ali bez jasnih granica i komunikacije lako se plaća mnogo više nego samo novac. Ako novac uđe u odnos, važno je postaviti temelje koji štite i finansije i sam odnos.

Dobar dogovor i poštovanje dogovorenih pravila mogu sprečiti da finansijska podrška preraste u razdor.

Autor: D.Bošković