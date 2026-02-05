Navika koja vam iz džepa izbija silni novac: Ove predmete pod hitno prestanite da kupujete

Mnogi od nas često kupuju stvari koje nisu nužno korisne - već samo lepo izgledaju lepo. Te kupovine nisu vođene funkcionalnošću ili uživanjem, već imaju performativnu ulogu: kupljene su kako bi se drugima pokazali uspeh, stil ili finansijska udobnost, često pod uticajem društvenih mreža.

Vremenom su mnogi počeli da shvataju da im veliki deo tih stvari zapravo nije potreban. Predmeti kupljeni iz pogrešnih razloga počeli su da se doživljavaju kao nered. Kako bi se smanjila količina stvari i uštedelo, portal Homes and Gardens donosi nekoliko saveta o tome koje osnovne predmete vredi kupovati, a koje bi trebalo zaobilaziti u širokom luku.

Zaboravite na skupu garderobu

Jedan od prvih koraka pri štednji jeste eliminacija skupe odeće. Mnogi komadi, iako od prirodnih materijala i smatrani "investicijom", zapravo su kupljeni pod uticajem drugih, a ne stvarnih potreba. Često je reč o brendiranim stvarima koje signaliziraju status, ali u praksi samo zauzimaju prostor.

Rešenje za štednju je jednostavno: kupovati manje. Manje stvari znači manje brige oko održavanja, a za lakšu svakodnevnu negu garderobe korisno je uložiti u parni aparat za odeću, koji pomaže da se postojeći komadi češće koriste.

Okanite se dekorativnih predmeta

Drugi korak na putu ka uštedi novca je izbacivanje dekorativnih predmeta koji nemaju stvarnu funkciju. Stvari poput knjiga na stočiću ili nasumičnih figurica često služe samo kao vizuelni signal "trendi" doma. Problem nastaje kada ti predmeti stoje neiskorišćeni i samo skupljaju prašinu. Stručnjaci savetuju da pravi izbor podrazumeva predmete koji ne samo da lepo izgledaju, već i imaju praktičnu ulogu u svakodnevici i olakšavaju rutine.

Na kraju, važno je rešiti se "udobnih" stvari koje u praksi nisu udobne. Kolekcije ćebadi su klasičan primer: umesto da koriste onu koju zaista vole, mnogi kupuju nove samo zato što su "estetične".

Stručnjaci naglašavaju da dom treba da bude mesto koje služi porodici i svakodnevnom životu, a ne scenografija za fotografije. Organizacija, čistoća i funkcionalnost mnogo su važniji od toga da dom izgleda kao profil na društvenim mrežama.

Autor: Iva Besarabić