Veruje se da će gresi biti oprošteni ako danas izgovorite ovu molitvu! Vernici slave Svetog Jefrema Sirina

Dana 10. februara (odnosno 28. januara po julijanskom kalendaru), Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici obeležavaju praznik posvećen velikim svetiteljima i mučenicima hrišćanske vere.

Na ovaj dan slavi se Prepodobni Jefrem Sirin, jedan od najvećih učitelja pokajanja u istoriji Crkve. Njegove molitve, posebno čuvena Molitva Svetog Jefrema Sirina, zauzimaju posebno mesto u bogoslužbenom životu, naročito tokom Velikog posta. Svojim bogonadahnutim pesmama i spisima, Jefrem Sirin je vernike podučavao smirenju, ljubavi, suzama pokajanja i istinskoj veri.

Ovo je molitva kojom se možete obratiti svetitelju: "Potocima tvojih suza besplodnu pustinju si obrađivao i uzdasima iz dubine duše, umnožio si velikim trudom svoje talante. Bio si svećnjak svetu, sijajući svojim čudesima, Jefreme oče naš: Moli Hrista Boga, da spase duše naše.

Pored njega, toga dana se proslavlja i Prepodobni Isak Sirin, veliki podvižnik i duhovni pisac, poznat po svojim dubokim poukama o milosrđu, trpljenju i unutrašnjoj molitvi. Njegova dela i danas predstavljaju neiscrpan izvor duhovne mudrosti i nadahnuća za monahe i vernike širom pravoslavnog sveta.

Istog dana Crkva se molitveno seća i svetih 15 mučenika iz Tira, koji su u vreme progona hrabro postradali za Hrista, ne odrekavši se vere ni pred najvećim mukama. Njihovo stradanje svedoči o snazi vere i nepokolebljivoj ljubavi prema Bogu, koja je jača od svake zemaljske patnje.

Ovaj praznik podseća vernike na značaj pokajanja, smirenja i istrajnosti u veri, kao i na primer svetitelja koji su svojim životom i stradanjem pokazali put ka duhovnom spasenju.

