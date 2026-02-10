Svedočenje Srpkinje je ALARAM ZA VELIKU PREVARU: Meta su roditelji, usamljene, ranjive osobe...

Sve je veći broj dece koja sa užasom posmatraju svoje roditelje u zrelim godinama kako postaju žrtve perfidnih internet prevara. Fenomen nazvan "majka tinejdžerka" opisuje emocionalno ranjive ljude koji, usled nedostatka tehnološke pismenosti i hronične usamljenosti, padaju na slatkorečive poruke lažnih profila, nesvesni da se iza slika turskih glumaca i svetskih moćnika kriju profesionalni prevaranti čiji je jedini cilj finansijsko iscrpljivanje žrtve.

Jezivo svedočanstvo devojke iz Srbije koja je pokrenula ovu temu najbolje oslikava kako izgleda ulazak u taj začarani krug.

"Majka u pedesetim godinama početkom godine otkrila 'čari' dopisivanja po instagramu. U pitanju je zasad jedan profil (dosta pratilaca, malo objava, iz Turske navodno, fejk najverovatnije). Dopisuju se tako što on koristi Google translate jer moja majka ne zna ni reč bilo kojeg stranog jezika. U zadnje vreme stalno visi na telefonu i kucka se, krene nešto da radi pa batali i uzima da proverava telefon, krije ekran kad prođem iza nje i sve je to providno ali se pravim da ništa ne primećujem. Postala je i nekako isključena, uhvatim da joj nešto pričam a ona bleji u telefon", napisala je.

Ona dalje opisuje nemoć koju oseća zbog narušenog odnosa i majčine naivnosti.

"E sad pitam se šta raditi. Nemamo takav odnos da pričamo o nekim privatnim temama, uvek je sramota i nekih najbanalnijih stvari. Za nešto drugo što sam joj prigovorila samo me je ignorisala i pravila se da me ne čuje. Veoma bitno je da je i dosta naivna, snalaženje sa tehnologijom nula, ona sama nikad ne bi priznala da je fejk profil ni kako bi uopšte mogao biti. Prolistala sam to dopisivanje i mogu reći da sam doživela transfer blama. Poruke su svakakve, ali bez seksualnog sadržaja za sad, ali pominje se i razmenjivanje slika, traži joj glasovnu poruku, pominje i neko vidjanje - za šta bi inače morala da ode u Tursku. Trenutno sam joj samo zaključala profil kako ne bi mogao svako da ga vidi. Šta dalje raditi?" objasnila je.

Odgovori i iskustva drugih korisnika potvrđuju da ovo nije izolovan incident, već masovna pojava sa razarajućim ishodima. Jedan od najpotresnijih primera navodi korisnik čija je poznanica izgubila bogatstvo.

"Majka mog druga, kasne 60e, dopisuje se navodno sa nekim Turskim poznatim glumcem. Posle meseci dopisivanja, izjavljuje se ljubav, a nakon toga se traži i novac. Sve u svemu uspeo je da joj izvuče ~40k evra. Kada su je pitali opet o tome, njen izgovor je bio: 'Ne znate vi kako je to biti usamljen'", napisao je jedan korisnik.

Drugi svedoče o tome da prevaranti koriste čak i lica svetskih lidera i muzičara kako bi manipulisali starijima.

- Meni je otac (kasne 70-e) bio uveren da se dopisuje sa Putinom jer taj profil imao je privatne slike Putina i niko ne bi smio da glumi da je Putin... Na sve moje konstatacije da su fejk profili je rekao da sam ljubomoran", "Moja baba tetka je sa 80 godina bila uverena da se dopisuje sa Stjepanom Hauserom. Poslala mu 35000 rsd, jer znate on ima milione, ali eto fali mu. Najbolji je drug sa Elon Muskom, javljala joj se i njegova majka. Čak je i pravi Hauser stavio post i video da to nije on, ali ne vredi...", samo su još neki od stravičnih primera koji se svakodnevno pojavljuju u našem društvu.

Opasnost vreba i od lažnih "humanitaraca" i vojnika, o čemu svedoči još jedan komentar:

"Moja kuma se dopisivala sa nekim amerikancem koji je specijalac u nekoj vojnoj operaciji, našao je neko zlato od terorista pa su mu trebale pare da podmiti carinike da se to izvuče kako bi njih dvoje mogli da započnu život od nule. Pozajmljivala je pare okolo da bi mu slala svote od 100-300e", navela je jedna devojka.

Mnogi ističu da je suština problema u dubokoj emocionalnoj praznini koju ovi ljudi osećaju.

"Bez obzira na moralne i finansijske rizike, ja tačno mogu da zamislim koliko je ta žena srećna u ovom trenutku. Pažnja, prepoznatost, želja... Sve su to stvari koje nekako isčile iz života jedne žene, a koje nam trebaju kao sunce. Tvoj transfer blama je njena najbolja zabava od ko zna kad", objasnio je jedan korisnik.

Konačno, jedan korisnik Reddita napisao je upozorenje za sve koji se suočavaju sa sličnim problemom glasi.

" Ti si je gurnula u vatru, a nisi joj rekla kako može da se opeče. Sad moraš da joj pokazuješ primere prevara, ali ne na silu nego lagano kao sa detetom. Čuvajte roditelje, uputite ih", zaključio je raspravu.

Autor: S.M.