Novih pet žrtva Paf Dedija: Pesavili tabak pa podneli tužbe, toliko ih je maltretirao i drogirao da su završili na infuzijama

Reper Šon Didi Kombs uhapšen je 17. septembra i trenutno se nalazi u pritvoru u Njujorku. Tereti se za reketiranje, trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije i kriminalna dela vezana za prostituciju. Osim toga se suočava i s teškim optužbama za seksualno zlostavljanje i silovanje. Prvu takvu optužbu je protiv njega podigla njegova bivša devojka Kesi Ventura, a ovih dana je protiv njega podignuto još pet optužbi za isto.

Kako prenosi NBC News, advokat Toni Bazbi je u nedelju podneo još pet novih građanskih tužbi protiv repera, a tužioci nisu imenovani. U tužbama se navodi da je Kombs seksualno zlostavljao i silovao tužioce u odvojenim incidentima od 2000. do 2022. godine. Dva tužitelja su muškarci, a tri su žene, od kojih jedna tvrdi da je imala 13 godina kad ju je Dedi silovao.

Osim toga su ga optužili za drogiranje jednog od muškaraca i tri žene.

Bazbi je za medij rekao da planira da podnese sveukupno sedam tužbi. "Ostavićemo da navodi iz ovih tužbi pričaju sami za sebe i radićemo na tome da se pravda zadovolji. Očekujemo da ćemo dizati tužbe na nedeljnoj bazi gde ćemo imenovati Kombsa i druge okrivljene dok nastavljamo da skupljamo dokaze i pripremamo tužbe", rekao je advokat.

Advokat je prošlog ponedeljka podneo još šest tužbi protiv repera, a Kombsov advokat je sve negirao.

"Gospodin Kombs i njegov pravni tim imaju puno poverenje u činjenice, svoju pravnu odbranu i integritet sudskog procesa. Na suđenju će se saznati istina da gospodin Kombs nikad nije nikog seksualno zlostavljao - odraslu ili maloletnu osobu, muškarca ili ženu", rekli su oni.

Inače, reperu su tri puta odbili kauciju tako da će svoje suđenje dočekati u pritvoru. Njegovo je suđenje zakazano za 5. maj 2025. godine. Federalni tužioci su na ročištu ranije ovog meseca rekli da istražuju više od 90 uređaja koji pripadaju Kombsu, a koju su zaplenjeni s njegovih imanja u pretresu koji se dogodio ranije ove godine.

Reper je već neko vreme u centru pažnje, a u fokusu većine optužbi protiv njega su njegove raskošne žurke. Na iste su bile pozvane neke od najvećih svetskih zvezda, uključujući Džastina Bibera, Maraja Keri, Paris Hilton, Dženifer Lopez, Ašera, Eštona Kučera i druge. Neke zvezde su na njegovim događajima čak predstavljale i svoje nove pesme, među njima Džej Zi i Bijonse.

"Kad vam je Didi namignuo i rekao da dođete u VIP sekciju, znali ste da ćete se dobro provesti", rekao je za BBC News Rob Šater, bivši Didijev publicista koji je radio za njega na vrhuncu njegove karijere. Ipak, njegovim žurkama je došao kraj nakon hapšenja, a čini se kako svoje slavne prijatelje Didi neće ugostiti neko duže vreme. Uprkos tome što je negirao sve optužbe, svakodnevno se pojavi nekoliko novih, a navodno postoji više od 100 navodnih žrtava koje tvrde da ih je reper seksualno zlostavljao.

Rob Šater je za Didija radio od 2002. do 2004. godine. Kako kaže, kad je počeo da radi za Didija, reper je hteo da promeni svoj imidž i unapredi svoju karijeru. Zbog toga je krenuo da organizuje raskošne žurke na koje je pozivao elitu iz muzičke i filmske industrije, a najveći razlog je bio taj da ostane u centru pažnje. Rob je dodao i da je Didi bio opsednut moći i dubokom željom da ostane slavan. Didi je zato obožavao kad bi ga drugi fotografisali i na taj način pokazali njegov stil života.

Šater je progovorio i o Didijevoj fascinaciji britanskom kraljevskom porodicom. Kako kaže, Didi mu je više od 10 puta rekao da nazove prinčeve VIlijama i Harija i da ih pozove na njegovu žurku, što su njih dvojica odbili. Reper je navodno u svom stanu u Njujorku držao uramljene fotografije prinčeva. "Za sebe je mislio da je kralj tako da ima smisla da je hteo da ima dva princa u svojoj pratnji", rekao je Rob.

Didi je poznat i po svojim "belim žurkama", koje su imale svoju mračnu stranu. Njegove komšije s Beverli Hilsa često su morale da zovu policiju zbog istih, a za BBC su otkrili čemu su sve svedočili te rekli kako im je bilo "dosta toga". "Šest ili sedam godina su to bile samo žurke, žurke i žurke", rekla je jedna komšinica i dodala da je videla brojne žene koje su izlazile s njegovog imanja i sedale po ulici jer nisu znale gde se nalaze.

Didijeva vila na Beverli Hilsu je bila jedna od brojnih imanja na kojima je od 1998. do 2009. godine organizovao svoju godišnju "belu žurku". S istim žurkama je započeo u Hemptonsu, a iako su se iste smatrale žurkama godine, u pozadini se krilo nešto potpuno drugačije, mračnije i zlokobnije, kako je pisalo u jednoj od novijih tužbi.



Prošle nedelje je protiv repera podigao tužbu jedan muškarac koji je u vreme susreta s Didijem imao 16 godina. Opisao je koliko je bio uzbuđen što je bio pozvan na prvu reperovu belu zabavu 1998. godine. U njegovoj vili video je brojne slavne zvezde i u tome je video šansu da i sam uspe u muzičkoj industriji. Na putu do kupatila je sreo repera i započeli su razgovor. Tada su se premestili u privatnije područje gde mu je Kombs rekao da ima "savršen izgled", a da on može od svakoga da napravi zvezdu. Međutim, situacija se ubrzo preokrenula, a reper mu je rekao da spusti svoje pantalone. Tada ga je neprimereno dodirivao, a sve je opisao kao "obred prelaza" te jedan deo puta prema slavi.

Osim ove tužbe, još se barem dve nove fokusiraju na reperove žurke. Bivša zvezda filmova za odrasle, Adrija Ingliš, rekla je kako je radila na nekoliko "belih žurki", što je dovelo do toga da postane deo Didijeve trgovine ljudima. U još jednoj tužbi koju je podneo nepoznat muškarac se navodi da ga je Kombs silovao tokom "bele žurke" 2006. godine.

Ono čemu Rob Šater nikada nije svedočio su takozvane "freak-offs" žurke, na kojima je reper navodno drogirao i seksualno zlostavljao svoje žrtve. Te "žurke" su nekad znale da traju danima, a žrtve bi se nakon njih dugo vremena oporavljale. Sve što se događalo tamo je Didi i snimao, a na istim snimcima su navodno prikazane i neke slavne osobe.

"Video sam neuravnoteženost u moći. Ono što nisam video je to što se sada navodi, što je užasno. Razlog zašto je bio poznata zvezda je zato što je razmišljao samo o sebi. Od trenutka kad se probudi do trenutka kad ode u krevet. Didijev hobi je Didi", rekao je on.

"Freak-offs" se spominju u velikoj federalnoj tužbi protiv repera. U istoj tvrde da je Didi rezervisao hotelske sobe i snabdeo ih raznim narkoticima, dodatnim posteljinama i posebnim svetlima kako bi sve mogao da snima. Tokom "freak-offsa" je Didi navodno udarao i bacao predmete na svoje žrtve, zbog čega su se nedeljama oporavljali.Svoje žrtve je drogirao, a potom im je pretio da moraju da ostanu "poslušni i pokorni".Nakon "freak-offsa" su žrtve morale da primaju infuziju kako bi se oporavile.

Iste žurke je u svojoj tužbi spomenula i Kesi Ventura, Didijeva bivša devojka, koja ga je prva optužila za silovanje i seksualno zlostavljanje. Ona je rekla kako je Kombs jednom nedeljno organizovao takve događaje u hotelima u Njujorku i Los Anđelesu i da je na njih dovodio seksualne radnike, donosio drogu, a onda prisiljavao druge, uključujući i nju, da učestvuju u seksualnim odnosima.



Autor: N.B.