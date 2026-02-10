VAŽNO OBAVEŠTENJE PORESKE UPRAVE: Pomeren rok za samostalne umetnike – evo do kada morate podneti prijave!

Zbog predstojećeg državnog praznika i neradnih dana, došlo je do promene u kalendaru poreskih obaveza.

Poreska uprava Srbije saopštila je da je krajnji rok za podnošenje prijava za samostalne umetnike pomeren na 18. februar.

Na koga se odnosi obaveza?

Ova odluka se odnosi na sve samostalne umetnike koji su u obavezi da podnesu prijavu za:

Utvrđivanje konačne obaveze doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za prethodnu godinu.

Obračun tromesečne akontacije doprinosa za tekuću godinu.

Gde i kako se podnosi prijava?

Prijava se podnosi na obrascu PPD-SU. Samostalni umetnik je dužan da obrazac preda organizacionoj jedinici Poreske uprave prema mestu svog prebivališta.

Preuzimanje obrasca: Obrazac PPD-SU možete pronaći i preuzeti direktno na zvaničnoj internet stranici Poreske uprave.

Dodatne informacije i pomoć

Ukoliko imate nedoumica, Poreska uprava je obezbedila nekoliko kanala komunikacije:

Kontakt centar: 0700/700-007 ili 011/6969-069

Šalter "Vaš poreznik": Dostupan u svim filijalama Poreske uprave širom Srbije.

Ne čekajte poslednji trenutak – iskoristite produženi rok i izmirite svoje obaveze na vreme!

Autor: Dalibor Stankov