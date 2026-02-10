AKTUELNO

Hirurgija šake spada u najsloženije oblasti savremene medicine, iako se o njoj u javnosti govori znatno manje nego o drugim hirurškim disciplinama.

Reč je o oblasti koja zahteva izuzetnu preciznost, dugogodišnje iskustvo i dubinsko razumevanje anatomije, jer šaka predstavlja jedan od najsofisticiranijih delova ljudskog tela. Svaki nerv, tetiva i krvni sud imaju ključnu ulogu u funkciji, pokretu i kvalitetu života pacijenta.

Savremena hirurgija šake danas obuhvata širok spektar intervencija – od lečenja povreda nastalih u saobraćajnim i radnim nezgodama, preko rekonstrukcija nakon tumora ili infekcija, do kompleksnih mikrohirurških zahvata i transplantacija. Napredak tehnologije i medicinske nauke omogućio je procedure koje su pre samo nekoliko decenija bile nezamislive, ali uspeh i dalje u najvećoj meri zavisi od znanja i veštine samog hirurga.

Foto: TV Pink Printscreen

U međunarodnim stručnim krugovima, posebno se cene lekari koji su spojili kliničku praksu, naučno-istraživački rad i obrazovanje mlađih generacija. Među njima je i profesor Marko Bumbaširević, čije se ime vezuje za najviše standarde u oblasti hirurgije šake i rekonstruktivne mikrohirurgije. Njegov rad prepoznat je i van granica regiona, kroz učešće u međunarodnim projektima, stručnim udruženjima i edukaciji lekara širom sveta.

Stručnjaci ističu da je upravo razmena znanja i iskustava ključna za razvoj ove grane medicine. Hirurgija šake se ne oslanja samo na tehniku, već i na individualni pristup svakom pacijentu, dugotrajan oporavak i blisku saradnju sa fizijatrima i terapeutima. Zato su centri u kojima rade lekari sa međunarodnim iskustvom često mesta gde se postavljaju novi standardi u lečenju.

Iako pacijenti često postanu svesni značaja šake tek nakon povrede ili bolesti, medicina već decenijama ulaže napore da očuva i unapredi njenu funkciju. Zahvaljujući stručnjacima svetskog ranga i kontinuiranom razvoju metode, hirurgija šake danas predstavlja jednu od najpreciznijih i najzahtevnijih oblasti savremene hirurgije – tiho, ali presudno važnu za svakodnevni život.

