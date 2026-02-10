EMA (4) BILA PONOVO INTUBIRANA, DVA ANESTEZIOLOGA I KARDIOLOG ODMAH UPUĆENI U SALU Direktor čačanske bolnice se obratio građanima: Evo šta kaže o tragediji!

Porodica, prijatelji, i građani i večeras su se okupili ispred čačanske bolnice kako bi zatražili odgovore na pitanje zašto je preminula četvorogodišnja devojčica Ema nakon operacije krajnika.

Okupljenima se obratio direktor Opšte bolnice u Čačku, doktor Dejan Dabić.

- O ovom nemilom događaju sam odmah obavešten, i znam da je nakon što je operacija završena u salu su odmah pozvana još dva anesteziologa, dečji kardiolog i pedijatar. Oni su devojčicu ponovo intubirali, ali nakon toga odlučili su da je transportuju u Beograd. Prethodno je urađen ekg, da bi se utvrdilo da li je neki problem sa srcem, utvrđeno je da nije. Dete je u pratnji dva anesteziologa upućeno za Beograd - rekao je dr Dabić.

Ističe da kada su mu javili da je Ema preminula, njegova zakonska obaveza je bila da se odmah obaveste Ministarstvo zdravlja i Zdravstvena inspekcija što je, kako kaže i uradio.

- Potom sam naložio i stručnu internu kontrolu. Posle je došla i inspektorka iz resornog ministarstva, koja je tražila svu dokumentaciju na uvid. Nakon te analize ona nije utvrdila propuste u vođenju dokumentacije, ali ona je pravnik nije lekar i uradila je ono što je u njenoj delatnosti. Druga komisija nije pronašla nepravilnosti tokom lečenja i same operacije - rekao je Dabić.

Dodaje da u tim slučajevima, Ministarstvo zdravlja obrazuje eksternu komisiju koja će da utvrdi eventualne propuste i nepravilnosti, a dolazak te komisije se očekuje ove sedmice.

Takođe, tačan uzrok smrti biće poznat nakon obdukcije.

Roditelji malene Eme, još jednom su istakli, da se na transport za Beograd čekalo tri sata i to vide kao jedan od najvećih propusta.

Jedan deo okupljenih građana tražio je izričito ostavku direktora bolnice.

- Mi smo došli da podržimo roditelje, i mi imamo decu i ne želimo da se nikada više nešto slično ponovi. Nama je cilj da ako su lekari napravili grešku, da se to dokaže, a svako odgovoran za ovu tragediju, da odgovara za nju. Izgubljen je život deteta i mora se znati kako i zašto, sve ostalo je manje važno - kaže za RINU jedan od okupljenih.

Podsetimo, devojčica je preminula zbog komplikacija nakon operacije i iz Čačka je hitno transportovana za Beograd.

Preminula je na Institutu za majku i dete.

Roditelji ističu da Ema nije imala drugih zdravstvenih problema osim problema sa krajnicima.

Autor: A.A.