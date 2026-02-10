AKTUELNO

EMA (4) BILA PONOVO INTUBIRANA, DVA ANESTEZIOLOGA I KARDIOLOG ODMAH UPUĆENI U SALU Direktor čačanske bolnice se obratio građanima: Evo šta kaže o tragediji!

Izvor: Rina, Foto: RINA ||

Porodica, prijatelji, i građani i večeras su se okupili ispred čačanske bolnice kako bi zatražili odgovore na pitanje zašto je preminula četvorogodišnja devojčica Ema nakon operacije krajnika.

Okupljenima se obratio direktor Opšte bolnice u Čačku, doktor Dejan Dabić.

- O ovom nemilom događaju sam odmah obavešten, i znam da je nakon što je operacija završena u salu su odmah pozvana još dva anesteziologa, dečji kardiolog i pedijatar. Oni su devojčicu ponovo intubirali, ali nakon toga odlučili su da je transportuju u Beograd. Prethodno je urađen ekg, da bi se utvrdilo da li je neki problem sa srcem, utvrđeno je da nije. Dete je u pratnji dva anesteziologa upućeno za Beograd - rekao je dr Dabić.

Foto: RINA

Ističe da kada su mu javili da je Ema preminula, njegova zakonska obaveza je bila da se odmah obaveste Ministarstvo zdravlja i Zdravstvena inspekcija što je, kako kaže i uradio.

- Potom sam naložio i stručnu internu kontrolu. Posle je došla i inspektorka iz resornog ministarstva, koja je tražila svu dokumentaciju na uvid. Nakon te analize ona nije utvrdila propuste u vođenju dokumentacije, ali ona je pravnik nije lekar i uradila je ono što je u njenoj delatnosti. Druga komisija nije pronašla nepravilnosti tokom lečenja i same operacije - rekao je Dabić.

Dodaje da u tim slučajevima, Ministarstvo zdravlja obrazuje eksternu komisiju koja će da utvrdi eventualne propuste i nepravilnosti, a dolazak te komisije se očekuje ove sedmice.

Foto: RINA

Takođe, tačan uzrok smrti biće poznat nakon obdukcije.

Roditelji malene Eme, još jednom su istakli, da se na transport za Beograd čekalo tri sata i to vide kao jedan od najvećih propusta.

Jedan deo okupljenih građana tražio je izričito ostavku direktora bolnice.

- Mi smo došli da podržimo roditelje, i mi imamo decu i ne želimo da se nikada više nešto slično ponovi. Nama je cilj da ako su lekari napravili grešku, da se to dokaže, a svako odgovoran za ovu tragediju, da odgovara za nju. Izgubljen je život deteta i mora se znati kako i zašto, sve ostalo je manje važno - kaže za RINU jedan od okupljenih.

Foto: RINA

Podsetimo, devojčica je preminula zbog komplikacija nakon operacije i iz Čačka je hitno transportovana za Beograd.

Preminula je na Institutu za majku i dete.

Roditelji ističu da Ema nije imala drugih zdravstvenih problema osim problema sa krajnicima.

Autor: A.A.

