Borila si se do samog kraja, ali vreme je da se odmoriš: Porodica male Alije Jugović skrhana od bola - Traže odgovore za smrt ćerke!

Devojčica je preminula je u nedelju 7. jula nakon rutinske operacije krajnika u bolnici u Pertu.

Ožalošćena majka, Džesika Jugović, traži odgovore nakon smrti svoje trogodišnje ćerke Alije Jugović koja je preminula nakon što je 28. juna operisala krajnike u bolnici u Pertu. Majka se oglasila na društvenoj mreži Facebook sa srćeparajućom fotografijom.

"Do meseca i nazad", napisala je Džesika na svom Facebook profilu i okačila fotografiju na kojoj u naručju drži malenu.

Alijina porodica je slomljenog srca i još uvek čeka odgovor zašto se zdravlje devojčice tako brzo pogoršalo, piše Daily mail.

"Dok smo je čvrsto držali sunce je počelo da zalazi, odlutala si na drugu stranu duge. Oblaci su se otvorili, duge su se videle", napisala je majka u dirljivom postu na društvenim mrežama i rekla da "život nikada neće biti isti".

Devojčica je preminula u nedelju 7. jula, nekih desetak dana nakon rutinske operacije krajnika u bolnici u Pertu.

Alija je gotovo odmah nakon operacije odvedena u dečju bolnicu u Pertu (PCH) pošto što je dobila temperaturu i simptome slične gripu. Tamo su ona i njena majka Džesika čekale četiri sata da ih lekar primi.

Dijagnostikovan joj grip

Aliji je dijagnostikovan grip A i otpuštena je tri dana kasnije, 3. jula, ali se rano sledećeg jutra njeno stanje naglo pogoršalo. Dete se probudilo sa stravičnim kašljem i počela je da povraća krv.

Bolničari su pozvani u kuću, reanimirali su dete, a potom su devojčicu prevezli u bolnicu Midlend gde je uvedena u komu. Potom je prebačena na intenzivnu negu i priključena je na aparate. Devojčici su potom rađeni dodatni pregledi, među kojima i CT mozga i EEG, gde je ustanovljeno da Alija više nema moždanu aktivnost.

Sledećeg jutra, aparti za održavanje u životu su isključeni i mala Alija je zvanično umrla.

Džesika Jugović opisala je svoju ćerku kao "suviše savršenu za ovaj svet" u emotivnoj objavi na Fejsbuku.

"Život nikada neće biti isti bez tebe. Ti si najlepša devojka koja je ikada kročila na ovu zemlju. Ništa od ovoga nije pošteno, nikada nije trebalo da se desi na ovakav način, ali nadam se da znate koliko smo ponosni na tebe. Borili ste se do samog kraja, ali vreme je da se odmoriš. Volimo te do meseca i nazad, uvek i zauvek naš mali anđeo", napisala je majka u objavi.

Cela zajednica im pomaže

Svi su se aktivirali da pomognu porodici u ovako teškom trenutku, a zajednica u kojoj žive organizovala je sakupljanje pomoći ocu i majci male Alije, koji nisu zaposleni u firmi i nemaju mogućnost da neko vreme izostanu s posla.

Plaćaju i kredit za kuću, a pored preminule ćerkice Alije, imaju i jednogodišnjeg sina Elajdžu.

Njihove komšije i prijatelji potrudiće se da im novčana pomoć koju prikupljaju omogući da što duže ostanu kod kuće i ožale svoje dete bez pritiska da se što pre vrate na posao.

Za porodicu koju je pogodila najstrašnija tragedija od svih - gubitak deteta, za samo nekoliko sati sakupljeno je 62.000 australijskih dolara koji će pokriti i troškove sahrane, jer ova porodica nije u zavidnoj finansijskoj situaciji.

"Njeno prelepo lice će zauvek biti urezano u naša sećanja. Ne možemo da promenimo ono što se dogodilo ili da im oduzmemo bol, ali želimo da pomognemo gde možemo u ovom razornom vremenu. Sve što možete da doprinesete, veliko ili malo, sve to pomaže. To znači da je više vremena za koje će morati da tuguju, a da ne žure nazad na posao", napisali su aktivisti iz zajednice koji su do sada prikupili čak 60.000 dolara pomoći za porodicu Jugović.

Bolnica izjavila saučešće

Izvršni direktor Grupe za zdravstvenu zaštitu iz bolnice u Pertu, Ben Edvards, izrazio je saučešće porodici.

"Zdravstvena zaštita bolnice u Petru je duboko ožalošćena ovim vestima i izražavamo naše iskreno saučešće zbog razarajućeg gubitka Alije. Možemo da potvrdimo da je pacijent podvrgnut operaciji krajnika u našoj ustanovi. Naš prioritet u ovom trenutku je da zaštitimo privatnost porodice i stoga ne dajemo dodatne komentare", rekao je za medije Ben Edvards.

Autor: Iva Besarabić