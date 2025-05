Barbi se požalila Kristijanu na Luksa: Golubović joj dao savete zlata vredne, pa pomenuo TATU PATKA (VIDEO)

Barbi dobila pinu podršku!

Nakon žestokog sukoba koji su vodili Aleksandra Jakšić i Bojana Barbi sa Saletom Luksom, Barbi je odmah otrčala do gazdine kuće kako bi se Kristijanu Goluboviću požalila na njegovog prijatelja.

- Iz čista mira Jakšićka spomenula duvan i rekla da se odvoji meni. Saša kaže: "Barbi neka puši ku*ac i njen Patak". Ja kažem da mi ne dira tatu iz čista mira -započela je Barbi.

- Nek pazi on da ga ne popuši Patku -rekao je Kristijan.

- Onda je počeo da vređa Jakšićku, da prska parfemom. Ja i Jakšićka odemo u pab da se odvojimo od nejga, a on opet počeo da me vređa. On ne zna šta je Rea radila ranije. Bio je kao pi*da ranije, a od kako priča sa tobom, opet dira narod -rekla je Barbi.

- Svašta mu kaži, ne sme ti ništa. Imaš mene i svoju porodicu, nemoj da mu ćutiš -rekao je Kristijan.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. V.