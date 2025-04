Barbi se pohvalila Kristijanu kako momke vrti oko malog prsta: On se otvorio, pa prepričao u detalje svađu sa Kristinom (VIDEO)

Kristijan i Barbi nikad otvoreniji!

Iako često deli detalje intimnog života, Bojana Barbi je danas otkrila Kristijanu Goluboviću kako se snalazila u prethodnim vezama i kako su se prema njoj ponašali bivši partneri.

On se nadovezao, pa prepričao kako izgleda jedna njegova svađa sa suprugom Kristinom Spalević.

- Imala sam dva različita tipa muškaraca. Sa jednim se posvađam na moru i kažem mu: "Vozi me sad kući, hoću da idem u Valjevo", a on mi kaže: "Kojoj kući? Lezi bre dole", pa me udari po du*etu. Imala sam jednog koji sve radi kontra. On je iz Lajkovca, a živi u Zemun polju. Mi se posvašamo dok sam ja kod njega na par dana i usred noći mu kažem: "Vozi me kući za Valjevo". Mi dođemo u Valjevo, i pomirimo se, on upali auto i vratimo se kod njega jer se ja predomislim. Tako sam ga zaje*avala -rekla je Barbi.

- Ja sa Kristinom, ona ode zauvek od mene za Novi Sad. Kaže da je sada gotovo, a ja posle par sati kupim girose i odem za Novi Sad. Uđem unutra, a ona kuca na telefon i sedi, smorila se. Ja joj priđem sa leđa i kažem:"Jesu ovo tvoji omiljeni". Kažem joj da se pakuje i ide kući. Kad voliš nekoga nema konačne svađe, nego trenutne -rekao je Kristijan.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. V.