ŽENA GA OSTAVLJALA ZBOG KLADIONICE?! Lakić otvorio dušu, pa priznao kako porodica reaguje na njegovo KOCKANJE: COKA GUTA KNEDLU... (VIDEO)

Lakić nikad otvoreniji!

Nikola Lakić danima vreme na imanju rijalitija "Farmeri" provodi sa Pecom Lazićem, a danas je rešio da bude otvoreniji nego ikada. Priznao je da često kocka u kladionicama, te da uplaćuje tikete i očekuje novac koji zavisi od ishoda sportskih utakmica. PrIznao je da cela porodica tako funkcioniče, a onda je progovorio o reakciji njegove supruge Cole Lakić na ovakav način života.

- Tako smo u porodici funkcionisali. tata dobije i kaže: "Hajde Mile da te tata časti". Ja uvek od dobitka tati dam, ali Coka čim vidi da malo zagusti kladionica kaže: "Cole, idem ja do mojih". Bolje da se sam nerviram, nego da nerviram njih -rekao je Lakić.

- Pazi situaciju, ja sedim ovako sa Cokom i čekam utakmicu. Moji vode 3:0, ona kaže: "Cole gotovo je". Kad mi kaže to, a ima 20 minuta do kraja, to je najgore. Coka guta knedlu jer zna da ću da se iznerviram, iznerviram se kao pas. Uložim hiljadu dinara i čekam petnaest hiljada, malo li je -rekao je Lakić.

Autor: M. V.