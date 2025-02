Nikad iskreniji!

Večeras je voditeljka na intervju povela Nikolu Despotovića, a on je komentarisao sestre Elenu Petrović i Andreu Anđelković.

- Nije mi prijalo što sam bio u štali, nisam spavao noću. Ona je to namerno uradila, da mi se osvati za nešto što sam ja izjavio. To je Andrea, ona je zlopamtilo. Hoče Kristijan da se obrne krug ljudi koji idu na pijacu. Kristijan utiče na ljude ovde, jer su svi dosadni. Kristijan upetlja prste, on je autoritet, neke stvari koje ne znam ja ga poslušam. Sličnog smo karaktera, dobri smo drugari, a Andrea ga sluša jer je Kristijan, da u se dodvori -započeo je Nikola.

- Ja nisam izneo dosta stvari za Elenu i Andreu, za Reu se provlačilo dosta priča koje nisu istina, ja sam to demantovao. Ja znam svakog Andreinog dečka, ona je tamo bila sa momcima koji imaju para, tamo svi imaju pare. Bila je sa vlasnikom kafića, sve je uvek svoje plaćala, putovala je nekoliko kilometara vozom. Obećala je meni da neće neke stvari raditi, obećala je porodici da neće imati odnose u rijalitiju. Njeno ponašanje je totalno debilo, razumem da se zaljubi, ali ako se desi ima nekih alternativa da se ne zna, ima izolacija -rekao je Nikola na račun sestre Andree, pa krenuo da komentariše Elenin odnos sa Ognjenom u poljskom wc-u:

- Imam knedlu u grlu od kad se to desilo sa Elenom, ja sam priznao da je volim, više od Andree. Čuo sam napolju neke priče, kad je Runjo ušao pomenula je neke stvari, a kad se desilo ovo razočarao sam se. Nijma je to smešno, Ognjen će izaći kao šmeker, a ona sa raznim imenima. Ne mogu da podnesem, žao mi je porodice i njenog deteta -rekao je Nikola ana račun sestre Elene.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. Vićović