U toku je emisija 'Pitanja novinara', a Joca novinar razgovarao je sa Sofijom Janićijević o njenom odnosu sa Borislavom Terzićem Terzom.

- Mislim da je naš odnos stabilan, komuniciramo kao što komuniciram sa ostatkom kuće. Jutros nismo pričali o našem odnosu, nego ovako neke teme. Zadovoljna sam sve u svemu. Ne osećam njegove emocije kao prema devojci. Niti ja njemu šaljem neke varnice - rekla je Sofija.

- Zbog čega izbegavaš da pričaš o svojim emocijama? - pitao je Joca.

- Rekla sam tako jer oboje izbegavamo odgovor. Igramo se toplo-hlado. I da priznam emocije, nije problem. Ne javljaju mi se trenutno te vrste emocija - rekla je Sofija.

- Da li misliš da sa ovim odgovorima ulivaš nepoverenje kod Terze? - pitao je Joca.

- Kada bih videla da se on trudi, naš razgovor bi išao u drugom smeru, ali ne vidim to. Da želim da se pomirim, rekla bih. Odgovara mi ovaj odnos koji imamo, ne bih volela da se pomirimo. Jednom kada pukne nešto, mislim da to ne može da se popravi - rekla je Sofija.

- Imamo normalnu komunikaciju, nemam potrebu da legnem pored nje, da je zagrlim. Smatram da je normalo da popričamo, nije ni vreme ni mesto za neke stvari. Emocije se nisu skroz ugasile. Danas kada sam video klipove, vidi se da smo bili zaljubljeni - rekao je Terza.

- Šta tebi kaže tvoje srce, imam utisak da stalno čekaš njenu potvrdu neku - rekao je Joca.

- Što se tiče emocija, sa moje strane ih nema u tom smislu. Drago mi je što nisam u odnosu, kada ovde vidim sve parove. Mi nismo imali takvih svađa. Smatram da će vreme pokazati. Bolje ovako da budemo u okej odnosu, ne pijemo kafe, ne sedimo zajedno, ali ako joj treba nešto tu sam - rekao je Terza.

- Rekao si joj da lažeš, kada kažeš da nemaš emocije prema njoj - rekao je Joca.

- Nisu to te emocije. Moraju da postoje neke emocije, to je logično. Draga je ona meni i dalje, ali nemam emociju da bih se pomirio sa njom, ne mogu da je mrzim. Povredio sam neku drugu osobu, svoj krst ću nositi. Kada je Milica došla, logično je bilo da ću se sklonim. Imam emociju bivših partnera sa njom, znam da mi niko ne veruje. Psihički nisam dobro, imam košmare. Ponovo mi se pojavljuje osip od stresa, ne kao onda - rekao je Terza.

- Opet dolazimo na to da ti ne znaš da reaguješ u ovoj situaciji, jer ti ne znaš kakvo mišljenje ima Sofija - rekao je Joca.

- Šta god da pričam, ne mogu da joj verujem - rekao je Terza.

- Jel joj veruješ kada kaže da se sa tobom ne bi pomirila? - pitao je Joca.

- Znam da neće da se pomiri sa mnom, ali joj ne verujem kada priča ovde neke stvari. Ne želim da se ograđujem od nje, nije mi ona kriva ni za šta - rekao je Terza.

- Normalno je što sada razgovaraju, nemam ja ništa protiv toga, ja se samo družim sa Terzom - rekla je Dragana.

