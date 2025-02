Nisam monstrum: Matora stavila sve karte na sto, pa nikad iskrenije progovorila o detaljima Stefanine trudnoće! (VIDEO)

Matora nikad iskrenija!

Počela je emisija 'Pretres nedelje', a Milan Milošević prvo je izrazio želju da razgovara sa Jovanom Tomić Matorom, koja se pre samo nekoliko minuta ponovo uselila u Belu kuću.

- Kako je počela ljubav tebe i Stefani? - pitao je Milan.

- Stefani i ja se i dalje volimo, i ako nismo zajedno. Naše simpatije nisu počele dok je ona bila u ljubavi sa Munjezom. Desilo se sve spontano, čak ni poljubac ovde niko nije mogao da uhvati. Odmah po izlasku, smo počele da živimo zajedno. Osoba koja je dolazila kod nas u stan, sve je prenela Munji. Stefani je imala problem sa anemijom, ona je otišla sa drugom na piće, i na kraju kada je došla kući, rekla mi je za trudnoću. Bila je trudna četiri meseca i 16 dana. Niko nije znao za to, sem mene i njene majke. Krili smo isključivo zbog mojih roditelja, trudnoća je bila visokorizična - rekla je Matora, pa nastavila:

- U naletu sreće sam rekla da je beba ista ja, jer sam ja ličila na Kostu, bila sam takva beba. Nisam monstrum da otmem nekom dete, kakve su to gluposti. Stefani je rekla da zna ko je dete, a da neće da ga navede. To je između njih dvoje, to nije moja stvar. A naravno da ću ja da budem tu za to dete, jer je meni Stefani u tom momentu bila devojka. Pričali su ovde svašta, čak i kada je Munjez spuštao loptu, slušao je ovde svašta. Jelena je ovde pričala kako sam imala se*s sa trudnom devojkom - rekla je Matora.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: K.K.