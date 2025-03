Matora otvorila pandorinu kutiju, otkrila detalje svađe koja je dovela do raskida sa Stefani, pa priznala kakve emocije sada ima prema njoj: Sve je nestalo zbog mog razočarenja... (VIDEO)

Nikad iskrenija!

Naredni gost u 'Šiša-baru', kod voditelja Darka Tanasijevića, bila je Jovana Tomić Matora, a ona je tom prilikom progovorila o svom odnosu sa Stefani Grujić, koja se samo pre nekoliko dana uselila u Belu kuću. 

-Ušla je u petak, i očekivala sam da će da se postavi tako. To je Stefani, možda od treme nije mogla da se seti svih stvari. Što se tiče mene i to sam očekivala zbog Dragane, pričala sam ja to mnogo puta - rekla je Matora.

- Sa čim ona tebe drži u šaci? - pitao je Darko.

- Ne drži me u šaci. Predložila sam joj da ako joj je toliko važno da kaže sve kako je bilo, ako jeste onda neka lepo ustane ispriča svoju priču i da završimo više sa nama. Ostavlja se mnogo prostora, posle toga može svako da ode na svoju stranu. Imala sam želju da pričam sa njom od kad je ušla, ali uvek je Munjez tu negde. Jutros sam joj odnela sok i pola čokoladice, htela sam tada da pričamo, ali vidiš da se nije dobro završilo. Ako ne možemo da pričamo normalno, onda neka pričamo samo za stolom - rekla je Matora.

- Ona sada kaže da ne zna ni da li si je uopšte volela - rekao je Darko.

- To je rečenica Marka Đedovića... Dan kada mi je mama umrla, mi je najteži dan u životu. Bila je pri sebi, taj dan je zovem oni mi kažu da je u kritičnom stanju. Ona mi je bila uteha za sve. Posle tog dana došla sam kući ona je bila nervozna. Posvađale smo se oko daljinskog, tu je krenuo haos i to je najgora svađa ikad. Razlog za svađu je bio jer je ona čula od mog drugara nešto. U tom trenutku ostajem sama u stanu. Sahrana je bila 6 dana posle, ni tada se nije spustila lopta. Spominjala mi je u toj svađi moju mrtvu majku sve živo, spominjala sam i ja takođe... Nisam očekivala da može da mi se desi takva svađa, pogotovo u tom trenutku. Nisam mogla ujutru da se pojavim nikom na oči. Otišla sam u dom kod oca, tamo su mi sanirali to što treba... - rekla je Matora.

- Povrede koje ti je nanela? - pitao je Darko.

- Da - rekla je Matora.

- Rekla si joj da ti je Dragana pružila ono što je ona trebala - rekao je Darko.

- Nije nama veza bila krš, ali imali smo mnogo problema. Imala sam mir i spokoj, volela sam je i osećala sam povezanost. Sve je nestalo zbog mog razočarenja. Ne bi ni moglo da mi se desi ono sa Draganom, da i dalje imam iste emocije. Gledam ja i dalje gde je ona, kako je, ali mi i ide u korist to što ona radi... - rekla je Matora.

- Jel misliš na Munju? - pitao je Darko.

- Ne, ako joj ja ovakva ne valjam, eto joj Munja, nek se pomire. Briga me, nego mi nije jasno da se druži sa Markom Đedovićem, Kačevendom... Tresla se kada je izašla iz porodilišta zbog njih, a sada mu ide direktno u kandže. On ne može da joj bude prijatelj. Pominje mi Aneli, ali njena sestra me je nazvala i izjavila mi je saučešće, taokđe sam se videla sa zajedničkim prijateljima - rekla je Matora.

- Kako komentarišeš to što kažu da si ti od Stefani napravila monstruma? - pitao je Darko.

- Sada sam ja za sve kriva, sada su oni okej, a ja sam monsturm. Nisam čula da je ona ni u jednom momentu rekla da ja to prenesem Munji. a i da jeste na šta liči da ja sedim i pričam sa njim o tome?! 'ej Munjo pričala sam sa Stefani o vašem detetu'... - rekla je Matora.

Autor: K.K.