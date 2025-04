Sneža otkrila razlog prekida prijateljstva sa Babejićevom: Povređivala je OVIM REČIMA, pa zaratila ZBOG ŠEĆERA (VIDEO)

Nikad iskrenija!

Danas se Sneža Kušadasi osamila u dvorištu sa ovonedeljnom gazdaricom Andreom Anđelković, pa je podelila priču o odnsou sa Aleksandrom Babejić. Naime, nekada su ove dve farmerke bile nerazdvojne, sve dok Sneža nije stavila tačku na prijateljstvo.

- Tečko mi je da nekome dam šansu da mi priše, ali kad te pustim u srce nema ti dalje -rekla je Sneža.

- Jesi Babejićku pustila u srce? -pitala je Andrea.

- Bila sam oprezna sa njom jer znam kako je prošla Jelena Golubović. Gledala sam je kao da je neko moj, kao napuštenu devojčicu. Meni jako nedostaje Elena, i to njeno "tetka" znalo je da me rasplače. Gledala je Elitu i znala je šta mi fali i kako da se ponaša i šta da govori. Iako sam rekla da me povrešuje i da to ne govori jer su to reči moje Elene, nastavila je dok nije bila ona situacija sa šećerom -rekla je Sneža, pa dodala:

- Ja uzrla iz kolica kad je Lakić bi gazda, ja uzemem šećer i okrenem se i dam joj -rekla je Sneža.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. V.