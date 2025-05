VI NEMATE PRAVI PROBLEM: Aleksandra analizirala vezu Ognjena i Elene, pa OTKRILA PROBLEM (VIDEO)

Aleksandra nikad iskrenija!

Elena Petrović danas se požalila Aleksandri Jakšić na raspravu koju je vodila sa Ognjenom Ravićem, pa je od drugarice dobila savete kojih će se sigurno pridržavati.

- To su sve budalaštine oko kojih se vi svađate. Vi zapravo nemate pravi problem, vi samo imate jaz između vas dvoje. Ti i on, nespojivi, vas samo vezuje taj fludi, energija, zaljubljenost, ljubav. Ostalo, ražmišljanje, pogled na svet, ništa. Ako ljubavi ima, tu nema šta da se priča, onda treba da budete zajedno. Taj jaz će vam uvek praviti problem jer su sitnice u pitanju. To su sve one stvari koje tebi ne treba da budu bitne, a njemu jesu jer je mlad -rekla je Aleksandra.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. V.