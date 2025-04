Jakšićeva i Boža kuvaju džem i dele savete: Ona svesna svojih grešaka, pokušala Džonsa da vrati na pravi put (VIDEO)

Nikad iskrenija!

Danas je farmerima mentor Proka podelio zaduženja, pa im je zadao specijalan zadatak. Naime, farmeri do večeras treba da skuvaju džem, a na ovaj posao su prionuli Aleksandra Jakšić i Boža Džons.

Dok su mešali džem Aleksandra je pokužavala da smiri Božu jer u poslednje vreme sve više učeastvuje u raspravama.

- Ja tebe razumem, ti si dovoljno odrastao, ali moraš da imaš meru. Oni tebe vređaju ako ti vređaš. Peca je uvredio mene i moje dete, a ja sam mu vratila tri puta gore, a ja sam gora od njega. To sam rekla i to će me pratiti celu sezonu, ali ja nisam zbog toga žrtva. Ti dečko napadaš ljude, danas si sedeo ovde i otišao da provociraš ljude. Pevao si ovde i krenuo da šeta po imanju i da govori: "Što me svi napadate" -rekla je Aleksandra.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. V.