Elena progovorila o odnosu Bože i Ognjena: Ravić ZBOG OVOGA odlučio da uspostavi RIVALITET (VIDEO)

Nikad iskrenija!

Nakon prve runde Božinog i Ognjenovog nadmetanja, Aleksanda Jakšić povela je Elenu Petrović na intervju, pa je ispitala o odnosu Ognjena i Kristijana, a Elena je otkrila kako stoje stvari.

- Da li Ogi sve više ulazi u rivalitet sa Božom? Ipak pristaje na sve, danas hleb, juče je bilo nešto drugo, više se druži sa Kristijanom, kao da namerno hoće da napravi jaz između Bože i Kristijana -pitala je Jakšić.

- Na neki način radi to namerno, Boža je njega potkačio za neke stvari. To vređanje koje je Boža uputio Ognjenu mu on vraža, pa makar i kroz ove igre i sa Kristijanom -rekla je Elena.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. V.