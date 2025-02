Raskrinkani! Sneža urnisala Andreu i Luksa, oplela po njihovim postupcima: Mislim da bi ona bila gora da nije... (VIDEO)

Nikad iskrenija!

Peca Lazić i Sneža Kušadasi osamili su se danas u spavaćoj sobi, pa su komentarisali gazdovanje Andree Anđelković i Saleta Luksa, očekivano, reči hvale su izostale.

- Hajde Snežo, kaži mi zamerke na gazdu i gazdaricu, da rezimiramo. Ne samo na tebe, nego generalno -pitao je Peca.

- Ne sviđa mi se njihovo gazdovanje jer nadoknađuju lične sukobe, evo ti primer prema meni. Ne mogu verbalno, pa preko hrane, kako sam ja odvajala za sve. Mislim da bi ona bila gora da nije Luksa koji balansira, oboje su mu dno dna. Jedan dan su me ispoštovali, tri nedelje nisu. Tražila sam paštetu, a on mi je rekao da nema, a imao je. Taj dan me ispoštovao jer sam pravila pljeskavice, za meso me ispoštovao, za krompir nije. Zamisli da odeš u restoran, naručiš i stigne ti ljuto, a ti nisi tražio ljuto -rekla je Sneža na račun njihovog gazdivanja.

Autor: M. Vićović