SVE BI PUCALO: Barbi priznala da bi bila INTIMNA pred kamerama! Kad bi ušao ON, zaboravila bi i na TATU PATKA (VIDEO)

Nikad iskrenija!

Bijana Barbi i Lili Stevanović često komentarišu svoj boravak na imanju, ali i utisak kakav ostavljaju na ljude koji ih gledaju. Danas su se dotakle intimnih odnosa, pa je Barbi priznala u kojoj situaciji ne bi odolela iskušenjima pred kamerama.

- Sad da uđe dečko koji se meni dopada i da ja njega znam od pre, ja bih bila sa njim. Boli me uvo i za kamere, to bi sve pucalo. Da znam da je to to i da će to da potraje, da ću sa njim da budem u vezi, ne bih razmišljala ni o roditeljima. Rea se smuvala sa Ognjenom, pa sa Luksom, meni je to nenormalno. Elena isto, koketira sa Božom, a sad je sa Ognjenom. Ona je njega videla prvi put ovde, ja ne bih mogla koga vidim prvi put -rekla je Barbi, pa dodala:

- Kad bi ušao taj dečko što se meni sviđa, ja bih njega silovala. Ja bih ga bez razmišljanja silovala. Očekivala bih zaštitu od njega i ne bi mi mogao niko ništa -rekla je Barbi.

Autor: M. V.