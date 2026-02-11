Devizne rezerve NBS porasle na 29,4 milijarde evra: Rekordne zlatne rezerve premašile 53 tone

Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije na kraju januara 2026. godine iznosile su 29.396,7 miliona evra i u odnosu na kraj decembra 2025. povećane su za 388,4 miliona evra.

Ovaj nivo rezervi obezbeđuje pokrivenost novčane mase M1 od 167,6 odsto i 6,8 meseci uvoza robe i usluga, što je više nego dvostruko iznad standarda kojim se određuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza deviznim rezervama.

Neto devizne rezerve (bruto rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve, obaveze prema Međunarodnom monetarnom fondu i druge obaveze) na kraju januara iznosile su 24.954,6 miliona evra, što je za 318,4 miliona evra više nego krajem decembra 2025.

Prilivi u devizne rezerve tokom januara ostvareni su po osnovu izdvajanja devizne obavezne rezerve banaka, donacija, upravljanja deviznim rezervama i drugih osnova, u ukupnom neto iznosu od 181,3 miliona evra.

Intervencije NBS

Odliv je realizovan pre svega kroz intervencije Narodne banke Srbije na domaćem deviznom tržištu, neto prodajom deviza u iznosu od 525,0 miliona evra. Od tog iznosa, 55,0 miliona evra odnosi se na kupovinu deviza ugovorenu krajem decembra 2025, koja je realizovana u januaru, 580,0 miliona evra na prodaju ugovorenu i realizovanu u januaru, dok je prodaja od 30,0 miliona evra zaključena krajem meseca i imaće efekat u februaru, u skladu sa uobičajenim tržišnim principima. Dodatni odliv od 144,6 miliona evra realizovan je po osnovu neto razduženja države po deviznim kreditima i drugim obavezama.

Neto tržišni efekti bili su pozitivni i iznosili su 876,7 miliona evra, kao rezultat kretanja na međunarodnim tržištima – pre svega rasta cene zlata u dolarima za oko 15,6 odsto, dok je u suprotnom smeru delovalo slabljenje dolara prema evru za oko 1,6 odsto.

Rezerve zlata, koje su deo deviznih rezervi, na kraju januara dostigle su rekordnih 53.084,8 kilograma, u vrednosti od 7.129,4 miliona evra, što čini 24,3 odsto ukupnih bruto deviznih rezervi. Tokom januara zlatne rezerve povećane su za 577,1 kilogram kupovinom 46 zlatnih poluga na domaćem tržištu od kompanije SERBIA ZIJIN COPPER, što predstavlja do sada najveću mesečnu kupovinu od ove kompanije. Vrednost zlatnih rezervi u evrima porasla je za 933,8 miliona evra, najvećim delom zbog tržišnih faktora (rast cene zlata u dolarima i slabljenje dolara prema evru), a manjim delom zbog povećanja količine zlata.

Obim trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u januaru iznosio je 464,5 miliona evra, što je za 500,4 miliona evra manje nego u decembru 2025.

Tokom januara 2026. dinar je nominalno oslabio prema evru za 0,1 odsto, dok je Narodna banka Srbije na međubankarskom tržištu prodala 610,0 miliona evra radi očuvanja relativne stabilnosti kursa dinara prema evru.

