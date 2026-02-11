AKTUELNO

Društvo

Direktor Opšte bolnice Čačak podneo ostavku: Oglasilo se Ministarstvo zdravlja

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta ||

Ministarstvo zdravlja je primilo ostavku dr Dejana Dabića, vršioca dužnosti direktora Opšte bolnice Čačak, saopštilo je Ministarstvo zdravlja.

"U toku je spoljašnji stručni nadzor rada u OB Čačak, po nalogu Ministarstva zdravlja, kojim će biti proveren kvalitet stručnog rada, odnosno postupanje lekara u datoj situaciji, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.

U toku spoljašnji stručni nadzor

U nastavku se dodaje: "Spoljašnji stručni nadzor sprovode eminenti lekari-profesori tercijalnih zdravstvenih ustanova iz oblasti čiji se rad proverava. Svi rezultati nadzora i inspekcijskog rada u OB Čačak biće transparentno dostupni kako porodici preminule E. M. tako i široj javnosti".

"Ministarstvo zdravlja ovim putem porodici upućuje najiskrenije izraze saučešća uz napomenu da su im vrata Ministarstva zdravlja otvorena", navodi Ministarstvo zdravlja.

Autor: Iva Besarabić

#Lekar

#Ministarstvo Zdravlja

#Ostavka

#devojčica

#Čačak

