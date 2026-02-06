MARKO RUBIO PODNEO OSTAVKU

AKTUELNO

Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio podneo je ostavku na mesto vršioca dužnosti šefa Nacionalnog arhiva SAD, saopštila je Nacionalna uprava za arhive i evidenciju (NARA).

On se povukao sa funkcije u skladu sa Zakonom o reformi federalnih upražnjenih radnih mesta, koji ograničava trajanje vršilaca dužnosti, a svoja ovlašćenja u Nacionalnom arhivu delegirao je Džejmsu Bajronu, višem savetniku arhivara.

Nacionalni arhivista je odgovoran za nadzor vladinih evidencija i rukovođenje Nacionalnim arhivom, agencijom koju je američki predsednik Donald Tramp kritikovao zbog rukovanja poverljivim dokumentima 2022. godine, preneo je Rojters.

Rubio je imenovan za vršioca dužnosti šefa arhiva nakon što je Tramp otpustio tadašnju arhivistkinju Kolin Šogan.

Nacionalni arhiv ranije je tražio dokumenta koja su uklonjena iz Bele kuće tokom Trampovog prvog mandata, što je dovelo do racije FBI-a na imanju Mar-a-Lago 2022. godine.

