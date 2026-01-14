AKTUELNO

Marko Rubio na neodređeno vreme zamrzava svu obradu stranih viza iz 75 zemalja

Foto: Tanjug AP/Mark Schiefelbein

Američki državni sekretar Marko Rubio na neodređeno vreme zamrzava svu obradu stranih viza iz 75 zemalja.

To su:

Avganistan, Albanija, Alžir, Antigva i Barbuda, Jermenija, Azerbejdžan, Bahami, Bangladeš, Barbados, Belorusija, Belize, Butan, Bosna, Brazil, Burma, Kambodža, Kamerun, Zelenortska Ostrva, Kolumbija, Obala Slonovače, Kuba, Demokratska Republika Kongo, Dominika, Egipat, Eritreja, Etiopija, Fidži, Gambija, Gruzija, Gana, Grenada, Gvatemala, Gvineja, Haiti, Iran, Irak, Jamajka, Jordan, Kazahstan, Kosovo, Kuvajt, Kirgistan, Laos, Liban, Liberija, Libija, Makedonija, Moldavija, Mongolija, Crna Gora, Maroko, Nepal, Nikaragva, Nigerija, Pakistan, Republika Kongo, Rusija, Ruanda, Sveti Kits i Nevis, Sveta Lucija, Sveti Vinsent i Grenadini, Senegal, Sijera Leone, Somalija, Južni Sudan, Sudan, Sirija, Tanzanija, Tajland, Togo, Tunis, Uganda, Urugvaj, Uzbekistan i Jemen.

