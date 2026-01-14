Američki državni sekretar Marko Rubio na neodređeno vreme zamrzava svu obradu stranih viza iz 75 zemalja.
To su:
Avganistan, Albanija, Alžir, Antigva i Barbuda, Jermenija, Azerbejdžan, Bahami, Bangladeš, Barbados, Belorusija, Belize, Butan, Bosna, Brazil, Burma, Kambodža, Kamerun, Zelenortska Ostrva, Kolumbija, Obala Slonovače, Kuba, Demokratska Republika Kongo, Dominika, Egipat, Eritreja, Etiopija, Fidži, Gambija, Gruzija, Gana, Grenada, Gvatemala, Gvineja, Haiti, Iran, Irak, Jamajka, Jordan, Kazahstan, Kosovo, Kuvajt, Kirgistan, Laos, Liban, Liberija, Libija, Makedonija, Moldavija, Mongolija, Crna Gora, Maroko, Nepal, Nikaragva, Nigerija, Pakistan, Republika Kongo, Rusija, Ruanda, Sveti Kits i Nevis, Sveta Lucija, Sveti Vinsent i Grenadini, Senegal, Sijera Leone, Somalija, Južni Sudan, Sudan, Sirija, Tanzanija, Tajland, Togo, Tunis, Uganda, Urugvaj, Uzbekistan i Jemen.
BREAKING: Sec. Marco Rubio freezes all foreign visa processing indefinitely from 75 countries:— Leading Report (@LeadingReport) 14. јануар 2026.
Autor: D.Bošković