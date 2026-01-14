AKTUELNO

Svet

GOTOVO JE, NEMA VIŠE ULAZA! Amerika objavila 'crnu listu' zemalja, tu je i jedna velika sila

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Pixabay.com ||

Američki Stejt department obustavlja izdavanje viza za građane 75 zemalja kao deo pooštrene provere podnosilaca zahteva.

Prema memorandumu američkog ministarstva, u koji je „Foks njuz“ imao uvid, konzularnim službenicima je naloženo da privremeno odbiju vize na osnovu važećeg zakonodavstva dok se ne završi pregled procedura provere i selekcije podnosilaca zahteva.

Spisak zemalja pogođenih suspenzijom uključuje Somaliju, Rusiju, Avganistan, Brazil, Iran, Irak, Egipat, Nigeriju, Tajland, Jemen i nekoliko drugih, napominje „Foks njuz“.

Ova odluka stupa na snagu 21. januara i ostaje na snazi na neodređeno vreme.

Autor: Iva Besarabić

#Amerika

#SAD

#State department

#Zabrana

#sile

POVEZANE VESTI

Svet

HITNA REAKCIJA SAD: Amerika pozvala svoje građane da napuste Liban i ne putuju u tu zemlju

Svet

STEJT DEPARTMENT: Podržavamo direktne pregovore Moskve i Kijeva; Trampove izjave ne tumačiti kao razočarenje

Politika

AMERIKA SE ZABRINULA ZA SVOJE PULENE: Ne bi bilo lepo da srpski narod zna odakle se plaćaju nevladine organizacije u Srbiji

Svet

Stejt department pozvao Prištinu da preispita odluku o ukidanju srpskog dinara

Svet

Pentagon: SAD odobrile potencijalnu prodaju vojne opreme Ukrajini od 100 miliona dolara

Svet

AMERIKA PROVERAVA SVAKOG KO IMA VIZU! Sledi pakao za strance, 'češljaće' i društvene mreže! Ova grupa je posebno ugrožena!