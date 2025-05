STEJT DEPARTMENT: Podržavamo direktne pregovore Moskve i Kijeva; Trampove izjave ne tumačiti kao razočarenje

Sjedinjene Države nastavljaju da podržavaju direktne pregovore Rusije i Ukrajine, saopštio je američki Stejt department.

-Mi nastavljamo da podržavamo direktne pregovore između Rusije i Ukrajine. Predsednik Tramp podržava svaki mehanizam koji će dovesti do pravednog, trajnog i dugoročnog mira. Vojno rešenje rusko-ukrajinskog sukoba ne postoji, potrebno je diplomatsko rešenje, rekla je portparol Stejt departmenta Tami Brus.

U Stejt departmentu su odbili da komentarišu i da potvrde izjavu nemačkog rukovodstva o tome da je ukinuto ograničenje na domet zapadnog oružja koje primenjuje Kijev.

Ranije danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov je rekao da ukoliko u Evropi bude doneta odluka o ukidanju ograničenja za Kijev na primenu oružja velikog dometa onda to znači eskalaciju, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

-Ako izjave nemačkog kancelara Fridriha Merca o većem dometu raketa koje se isporučuju Ukrajini odgovaraju realnosti, onda je to eskalacija, ozbiljna eskalacija, rekao je on.

Peskov je, takođe, dodao da SAD ne mogu a da ne znaju za ukidanje ograničenja na domet evropskog oružja koje se isporučuje Ukrajini, jer su rezervni delovi američki.

Nemački kancelar Fridrih Merc rekao je da je odluka o ukidanju ograničenja dometa za oružje koje se isporučuje Kijevu doneta je još pre nekoliko meseci.

Trampove izjave ne tumačiti kao njegovo razočarenje



U Stejt departmentu je, takođe, istaknuto da najnovije izjave američkog predsednika Donalda Trampa o Rusiji ne treba tumačiti kao njegovo razočarenje.

-Ne bih to nazvala razočarenjem. To je izjava čoveka koji rukovodi mirovnim naporima u toliko mnogo različitih regiona. On sve jasno stavlja do znanja i potpuno je otvoren kada je u pitanju njegovo mišljenje. Mislim da Rusija treba prema tome ozbiljno da se odnosi, Amerikanci se upravo tako ponašaju, rekla je Tami Brus.

Ona je dodala da SAD imaju mnogo instrumenata kojima može da obezbedi da se američki stav poštuje i oni mogu biti upotrebljeni da bi se uticalo na situaciju.

Podsetimo, Tramp je rekao da ruski predsednik ne shvata da bi se već dosta loših stvari desilo s Rusijom, da nema njega.

-Ono što predsednik Rusije Vladimir Putin ne razume jeste to, da nema mene, mnogo istinski loših stvari bi se već desilo s Rusijom; imam u vidu zaista loših. Igra se vatrom, napisao je on na mreži "Istina".

Autor: A.A.