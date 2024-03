STEJT DEPARTMENT SAOPŠTIO: Viktorija Nuland odlazi u penziju!

Viktorija Nuland, visokorangirani američki diplomata i poznata kritičarka ruske agresije na Ukrajinu najavila je da će se penzionisati ovog meseca, saopštio je Stejt Department.

Nuland, službenica za spoljnu politiku i bezbednost koja je služila kao pomoćnik državnog sekretara za Evropu za vreme Obamine administracije, povukla se sa te funkcije nakon što je Donald Tramp izabran za predsednika, a zatim se vratila u vladu kao podsekretarka za politička pitanja u Bajdenskoj administraciji.

Antony Blinken: US Deputy Secretary to step down in coming weekshttps://t.co/jf1gqGWh2s https://t.co/ZmQRShcLzi