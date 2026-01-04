DA LI JE KARPISKA ZEMLJA NOVA AMERIČKA META? Rubio: Neću da pričam o tome, ali taj režim predstavlja ogroman problem

Na pitanje NBC njuza - da li će Sjedinjene Američke Države sledeće ciljati kubansku vladu, američki državni sekretar Marko Rubio je rekao da je "kubanska vlada ogroman problem", a na dodatno pitanje da li to znači potvrdan odgovor, dodao je:

"Mislim da su u velikim problemima".

Rubio je odbio da kaže da li je Kuba sledeća američka meta.

"Neću sada govoriti o tome koji će biti naši naredni koraci i kakve će biti naše politike po ovom pitanju. Ali mislim da nije nikakva tajna da nismo veliki obožavaoci kubanskog režima."

Kuba – jedan od najbližih saveznika Venecuele – osudila je američki napad kao "čin državnog terorizma" i pažljivo prati situaciju u Karakasu. Ta zemlja, koja se u velikoj meri oslanja na venecuelansku naftu, nalazi se u dubokoj ekonomskoj krizi.

Na pitanje da li su SAD sada u ratu sa Venecuelom, američki državni sekretar Marko Rubio odgovorio je: „Ne radi se o ratu… Mi smo u ratu protiv organizacija za krijumčarenje droge, ali to nije rat protiv Venecuele.“

"Sprovodimo američke zakone koji se odnose na naftne sankcije. Uveli smo sankcije određenim subjektima. Idemo na sud, dobijamo nalog i zaplenjujemo brodove sa naftom i to će se nastaviti“, najavio je Rubio.

Autor: S.M.