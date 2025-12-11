Rubio poništio Blinkenovu odluku, naredio vraćanje na font 'Times New Roman'

AKTUELNO

Američki državni sekretar Marko Rubio naredio je zaposlenima u Stejt departmentu da se u radu vrate na korišćenje fonta "Times New Roman" umesto "Calibri", objavio je "Njujork tajms".

List je naveo zvanične dokumente u kojima je Rubio naložio administraciji Stejt departmenta širom sveta da obustavi upotrebu fonta "Calibri", koji je prethodni državni sekretar, Entoni Blinken, učinio standardnim kao deo inicijative za raznolikost, ravnopravnost, inkluziju i pristupačnost (DEIA).

Prethodna promena fonta uvedena je s ciljem da se olakša čitanje osobama sa oštećenjem vida, disleksijom i korisnicima pomoćnih tehnologija.

Rubio je u zvaničnom memorandumu označio tu promenu kao "rasipničku DEIA inicijativu", tvrdeći da "Calibri nije doprineo poboljšanju pristupačnosti" i da font "Times New Roman" bolje odražava "tradicionalnost, formalnost i ceremonijalnost" u zvaničnim dokumentima.

Prema memorandumu, promena se odnosi na sve dokumente Stejt departmenta, kako interne memorandume, tako i papire za rukovodioce ili eksterne komunikacije, i stupa na snagu danas, 10. decembra.

Ovo je deo šireg napora administracije predsednika SAD Donalda Trampa i Rubija da ukine (DEIA) i slične programe u federalnim agencijama.

