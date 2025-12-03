GLAVNA TAČKA SPORA U PREGOVORIMA O UKRAJINI - Rubio otkrio oko čega se vode najintenzivniji razgovori: Rusi žrtvuju 7.000 vojnika nedeljno

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da je glavna tačka spora u pregovorima o okončanju sukoba u Ukrajini deo teritorije takozvane Donjecka Narodna Republika (DNR), odnosno oko 20 odsto Donjecke oblasti koji su pod kontrolom Kijeva.

U intervjuu za "Foks njuz", Rubio je rekao da se pregovori trenutno fokusiraju na područje široko 30 do 50 kilometara, uz ocenu da je ostvaren izvestan napredak u proceni onoga što bi Ukrajina mogla da prihvati kao garanciju bezbednosti u budućnosti.

Rubio je naveo da je sukob težak za rešavanje uprkos očekivanjima da bi to mogao da bude "najlakši mirovni sporazum".

Prema njegovim rečima, niko zapravo ne dobija taj rat u tradicionalnom smislu pobede.

- Rusi - 7.000 ruskih vojnika umire nedeljno. U redu, 7.000 je više nego što smo izgubili u nekim ratovima koje smo vodili u celini. Gube 7.000 vojnika nedeljno samo na ruskoj strani, a da ne pominjemo razaranja na ukrajinskoj strani - rekao je on.

Istakao je da je cilj pregovora sprečavanje budućih napada na Ukrajinu, obnova njene ekonomije i dugoročno očuvanje suvereniteta.

- Teoretski, radeći prave stvari, za 10 godina BDP Ukrajine bi mogao biti veći od ruskog - rekao je Rubio.

On je naglasio da Sjedinjene Američke Države mogu da razgovaraju sa obe strane, dodajući da je predsednik SAD Donald Tramp posvetio značajno vreme pokušajima da se "premosti jaz između Moskve i Kijeva".

- Angažovani smo jer smo jedini koji to mogu. Evropske zemlje - nema nikoga drugog na svetu ko to može. Kinezi to ne mogu. Jedini lider na svetu koji može da razgovara sa obema stranama i postigne dogovor, ako je dogovor moguć, jeste predsednik (SAD Donald) Tramp. I on je bio veoma strpljiv - istakao je državni sekretar.

Rubio je ocenio da nije realno da rat traje godinama, kao ni da se nastavi neograničeno finansiranje Ukrajine.

- To nije realno. To nije stvarnost. I to se neće dogoditi. To govorimo već dugo: ne možete da održite razmere i obim toga. Takođe, ne mislim da je realno da Rusija nastavi ovaj rat četiri ili pet godina - ocenio je on.

Govoreći o situaciji na terenu, podsetio je da je Rusija ranije kontrolisala veću teritoriju, ali da su je ukrajinske snage potisnule. Međutim, ocenio je da je sukob prerastao u rat iscrpljivanja, uz rusku spremnost na velike gubitke.

- Ukrajinci su gurnuli Rusi daleko iza mesta gde su bili. Dakle, već su postigli ogromne stvari zahvaljujući svojoj hrabrosti, odvažnosti i tome koliko su se borili. Ali postoji i realnost da je ovo sada postao rat iscrpljivanja, i nažalost, Rusi su pokazali spremnost da žrtvuju 7.000 vojnika nedeljno - rekao je Rubio.

"Dve strane još nisu dovoljno blizu dogovoru"

Rubio je naveo da konačnu odluku o okončanju rata na ruskoj strani može doneti samo predsednik Vladimir Putin.

Prema njegovim rečima, pregovori se vode već deset meseci, ostvaren je izvestan napredak, ali dve strane još nisu dovoljno blizu dogovoru.

- Pokušaćemo da okupimo obe strane i vidimo koje predloge bismo mogli da smislimo, a sa kojima bi obe strane mogle da žive. Učinićemo sve što možemo da to funkcioniše. To je ono što radimo već 10 meseci. To je bio naš cilj i naša svrha sve vreme. Mislim da smo postigli izvestan napredak - zaključio je Rubio.

Autor: D.Bošković