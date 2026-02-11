SVETSKA BANKA SPREMNA DA PODRŽI SRBIJU: Otvaraju se fondovi za gas i subvencije za građane – evo šta je na stolu!

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je danas sa delegacijom Svetske banke o velikom programu podrške energetskom sektoru Srbije.

Kako je saopšteno, ova međunarodna institucija je izrazila snažno interesovanje za finansiranje ključnih projekata, pre svega u oblasti gasa i energetske efikasnosti.

Milioni za gasnu nezavisnost?

Svetska banka je pokazala nameru da uđe u širi program podrške koji bi u fazama mogao da obezbedi sredstva za izgradnju novih gasnih interkonekcija i jačanje infrastrukture unutar zemlje. Fokus je i na izgradnji novih skladišnih kapaciteta, što bi Srbiji donelo veću energetsku sigurnost.

"Smatramo gas dugoročnim prelaznim gorivom na putu ka dekarbonizaciji. Izgradnjom interkonekcije sa Severnom Makedonijom otvaramo još jedan alternativni pravac snabdevanja", istakla je ministarka.

Nastavak subvencija za 50.000 domaćinstava

Pored strateških projekata, Svetska banka je zainteresovana i za nastavak programa subvencija za građane. Reč je o projektu SURCE preko kojeg domaćinstva dobijaju pomoć države za izolaciju, stolariju i kotlove.

"Cilj nam je da do kraja 2027. godine dodelimo subvencije za oko 50.000 domaćinstava. Povećanjem efikasnosti smanjujemo emisije štetnih gasova, ali pravimo i osetne uštede u kućnim budžetima", navela je Đedović Handanović.

Na redu škole i bolnice

Kao novi korak u saradnji, Svetska banka razmatra i finansiranje energetske obnove javnih zgrada – škola, vrtića i bolnica. Ovakvi projekti bi mogli da donesu uštede energije i do 50 odsto, uz pokretanje domaće građevinske industrije i otvaranje novih radnih mesta.

Autor: Dalibor Stankov